El portaveu del nou Consell de Llorca evita admetre errors de la Generalitat en la dana
Miguel Barrachina demana perdó a les víctimes que “pensen que no vam fer prou”, però defén que “els que vam estar en el nostre lloc eixe dia vam fer tot allò de què vam ser capaços amb la informació de la qual disposàvem”
Miguel Barrachina s’ha estrenat este dijous com a portaveu del nou Consell de Juanfran Pérez Llorca, el tercer que exercix el càrrec de l’inici de la legislatura ençà, després de Ruth Merino i Susana Camarero. En la seua posada de llarg, Barrachina ha emprat un to suau i pausat i ha promés “continuïtat” respecte al mandat de Carlos Mazón. Una continuïtat que ha quedat clara almenys quant a les crítiques contra el Govern central de Pedro Sánchez i les seues dirigents valencianes, Pilar Bernabé i Rebeca Torró, a les quals ha acusat de tractar d’ocultar denúncies per assetjament sexual en el si del PSOE i els ha exigit “assumir responsabilitats”.
El portaveu ha defés que el nou executiu autonòmic no trenca amb l’anterior de Carlos Mazón, sinó que “tenen continuïtat” i serà “coherent” amb les polítiques del govern previ, destacant sobretot les rebaixes fiscals, els canvis lingüístics en educació i la rebaixa de les llistes de sanitat. Un argumentari que xoca amb les distàncies que ha anat marcant Pérez Llorca amb algunes decisions d’eixa era mazonista, sobretot quant a l’herència que deixa la qüestionada gestió de la dana.
En eixe sentit, Barrachina no ha volgut admetre errors propis de la Generalitat durant l’emergència del 29 d’octubre de 2024, cosa que sí que ha fet el president, que, a més de demanar perdó a les víctimes, va reconéixer que “les administracions no van estar a l’altura”. Preguntat per eixos errors assenyalats per Pérez Llorca, el portaveu s’ha posat de perfil i ha recorregut al relat oficial mantingut este últim any per l’equip de Mazón.
“Bé, el que va fer el president va ser demanar perdó a les víctimes i va animar la resta de responsables a fer-ho. Sempre que hi haja una víctima que pense que no vam fer prou, cal demanar perdó. I jo reitere el perdó que ha demanat Pérez Llorca. I assegure que tots els que vam estar en el nostre lloc eixe dia treballant vam fer tot allò de què vam ser capaços amb la informació de la qual disposàvem. Preferiria no entrar en el debat reiterat de la falta d’informació de la CHX i Aemet”, ha assenyalat.
Sobre la relació amb les víctimes que el nou president també vol rehabilitar, Barrachina ha remarcat que és una “gran preocupació” de Llorca, si bé ha deixat el procés en mans del cap del Consell i no ha volgut concretar si hi ha reunions previstes. “Preferisc que siga ell qui ho comunique. L’objectiu no és explicar-ho, sinó fer-ho”, ha afegit Barrachina, que ha subratllat la voluntat de “bastir ponts” del de Finestrat.
També ha concretat alguns dels punts que Pérez Llorca vol abordar amb Pedro Sánchez, a qui li sol·licitarà una reunió en breu. Segons el portaveu, la prioritat serà abordar la reconstrucció de la dana a la recerca de més col·laboració, però ha recordat la intenció d’exigir també la reforma del finançament, el fons d’anivellament i l’aigua.
A on més còmode s’ha vist a Barrachina ha sigut en la seua faceta d’assot del Govern central i de les dirigents valencianes del PSOE. Les crítiques han vingut pel cas Salazar, després d’una oportuna pregunta d’À Punt, que el portaveu ha aprofitat per a carregar contra el que ha titlat d’una “nova vergonya nacional” que “afecta el PSOE i, com sempre, hi ha un valencià implicat”.
El popular ha acusat Bernabé i Torró de “dedicar-se a ocultar denúncies a Pablo Salazar”, la qual cosa ha aprofitat per a fer repàs d’algunes actuacions del PSOE “en l’àmbit de la dona”: “Les tria en catàlegs, colonitza empreses amb nebodes i ens avergonyix hui amb presumptes assetjaments dins del PSOE, amb la secretària d’Igualtat (Pilar Bernabé) fent cas omís a les denúncies”.
