Un viatge immersiu únic pels oceans gràcies a la realitat augmentada mixta
L’Ocenogràfic presenta Inmersión, el primer projecte per a un auditori amb esta tecnologia d’última generació i en el qual es combina l’entreteniment amb l’aprenentatge i la cura del medi ambient
Qui no ha pensat alguna vegada a estar sota l’aigua nadant al costat de balenes, allargar la mà per a tocar un coral o simplement detindre’s un segon admirant la diversitat —de colors, d’esperit, de vida— de les mars i oceans? Somnis que, encara que siga sense alçar-se de la butaca d’un recinte, es podran complir amb la posada en marxa de la iniciativa Inmersión. Presentada en l’Auditori Mar Roig de l’Oceanogràfic, esta iniciativa de realitat mixta —un sistema immersiu de nova generació— és la primera que s’impulsa per a un auditori a tot el món. Un viatge tridimensional de nord a sud, d’est a oest de la Terra, en el qual l’usuari sent en primera persona l’experiència de submergir-se en alguns dels enclavaments aquàtics més rellevants del planeta, de la mar Roja a l’Antàrtida, passant per l’Àrtic o el Carib.
Un trajecte divulgatiu de 14 minuts amb ulleres de realitat augmentada mixta, guiat —en espanyol, anglés o italià— per un cridaner i didàctic robot (Change) i un ocurrent peix, Napoleón, amb el qual el centre marí valencià vol augmentar la seua “oferta” i, sobretot, mostrar a l’espectador les bondats de tots estos entorns, però també la “fragilitat” en la qual es troben en alguns casos a causa de l’acció humana.
Una “aventura aquàtica”
I és que, com han destacat durant la presentació Edgar i Eduardo —components de la companyia Spatial Voyagers, encarregada de desenrotllar el projecte— davant de treballadors de l’aquari, mitjans de comunicació i convidats, la intenció és que, a través d’“una aventura aquàtica” mapada i ancorada per damunt de l’auditori, el visitant puga “interactuar i prendre el control” de la seua pròpia vivència. Una fórmula que funciona des del primer minut gràcies a l’equilibri aconseguit amb la combinació d’un apartat visual cuidat, els tocs d’entreteniment amables i també una vocació educacional i de conscienciació sobre la cura del medi ambient que permet atraure tota mena de públics.
No en va, les pinzellades sostenibles —amb comentaris o recreacions fruit del guió de Lluís Mosquera, en què es pot veure com s’alentixen els corrents, com moren els corals, com escasseja l’aliment o com es fonen les glaceres— permeten a l’espectador reflexionar a través de la diversió. Tot perquè, com han defés des de l’Oceanogràfic, este viatge “siga complet” transmetent coneixements, però “des del punt de vista sensorial”. Uns estímuls que comencen des del mateix moment en el qual t’abaixes les ulleres —o l’escafandre, segons es mire—, el sistema et posiciona en l’espai exacte en el qual t’asseus —una cosa clau per a l’aventura posterior—, tries l’idioma i els personatges animats comencen a acostar-se i interactuar bé amb l’usuari o bé amb la resta d’elements per a forjar una aventura pionera i realista.
Mig any de desenrotllament
Segons han explicat els seus creadors, el desenrotllament complet d’Inmersión s’ha prolongat durant mig any i, per a este, es van demanar fins i tot els plànols de l’auditori amb la finalitat que l’experiència fora precisa i acostada al mil·límetre a la realitat. Tant és així que les espècies animals, els corals o els entorns tenen “les dimensions reals” gràcies a una tecnologia vinculada a la computació espacial que està “en un punt dolç”, però que encara “ha de continuar evolucionant”.
