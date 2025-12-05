Beniarjó convida els turistes a descobrir, este diumenge, les seues tradicions i el seu paisatge
La iniciativa combina rutes senderistes, activitats familiars i una mostra gastronòmica
Josep Camacho
L’Ajuntament de Beniarjó ha organitzat la jornada “Beniarjó, escenari viu de cultura, paisatge i memòria”, que tindrà lloc este diumenge 7 de desembre. Es tracta d’una iniciativa turística concebuda per a donar a conéixer el ric patrimoni natural, històric, cultural i gastronòmic del municipi.
L’activitat forma part de l’aposta del consistori per a impulsar el Pla estratègic de turisme sostenible 2024-2026, basat en la reivindicació del patrimoni històric, literari i cultural, així com en la promoció d’un turisme de proximitat i de qualitat que estiga arrelat a la identitat local.
La jornada començarà a les 9:00 hores amb una caminada senderista que combina tres rutes emblemàtiques, “Entre tarongers”, “Entre rius” i “Ausiàs March”, pensades per a tots els públics i orientades a interpretar el paisatge agrícola i els valors mediambientals del terme.
D’altra banda, a partir de les 10:30 hores i durant tot el matí, en la plaça Ausiàs March s’habilitaran espais interactius i activitats familiars i intergeneracionals que permetran aprofundir en la història, les festes i les tradicions que formen part de la identitat i la història de Beniarjó, com el Ball de la Bandera, les Caixes Sant Marc o les festes de setembre.
Així mateix, durant el matí i la vesprada es faran visites guiades, en grups reduïts, a punts clau del patrimoni de Beniarjó, com el castell palau dels March, l’aljub o la Cisterna. La jornada inclourà també una mostra gastronòmica amb productes típics i elaboracions locals, amb l’objectiu de fer valdre la importància de la cuina tradicional com a element essencial de l’experiència turística. Totes les activitats són gratuïtes.
Al llarg de tota la jornada es durà a terme una arreplega de material fotogràfic i audiovisual per a elaborar un reportatge digital i una revista promocional. Estos materials es distribuiran tant entre la ciutadania com en els municipis de les comarques veïnes per a ampliar l’impacte i la projecció turística de Beniarjó.
Amb esta iniciativa, que compta amb una subvenció de la Diputació de València dins del programa “Impulsem turisme”, Beniarjó reafirma la seua voluntat de consolidar-se com una destinació cultural, sostenible i pròxima, que combina patrimoni, naturalesa i memòria viva.
