Una riuada històrica
El canal Xúquer-Túria, clau per al subministrament d’aigua a 2,3 milions de persones, avança en les seues obres després de la dana
El secretari d’Estat de Política Territorial, Arcadi España, ha visitat les obres d’emergència de la infraestructura hídrica que va arrasar la riuada en el barranc de l’Horteta
“És una infraestructura crítica: garantix l’aigua de 2,3 milions de persones i el reg de desenes de milers d’hectàrees. Per això hem actuat des del primer minut amb rapidesa i amb rigor”, ha destacat el secretari d’Estat de Política Territorial, Arcadi España, en la visita d’este matí a les obres d’emergència del Canal Xúquer-Túria en el tram del barranc de l’Horteta, en el terme municipal de Torrent, un dels punts més afectats per la dana del 29 d’octubre de 2024.
Les actuacions, executades per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) amb un pressupost global de 30 milions d’euros, són essencials per a garantir el subministrament d’aigua a 2,3 milions de persones de València, la seua àrea metropolitana, la Ribera i el Camp de Morvedre.
A més, el canal subministra cabals per al regadiu de 25.000 hectàrees, gestionades per una vintena de comunitats de regants que agrupen més de 35.000 usuaris.
L’aqüeducte de l’Horteta va quedar destruït per la força de l’avinguda, la qual cosa va obligar a una intervenció immediata. La CHX va restablir el servici en qüestió de dies mitjançant un bypass temporal i, posteriorment, va instal·lar un aqüeducte provisional en gelosia que va permetre mantindre el subministrament sense interrupcions durant les setmanes crítiques posteriors al temporal.
Bypass subterrani operatiu
Hui dia, els bypass subterranis definitius ja estan operatius, una solució que garantix la continuïtat del canal fins i tot davant d’episodis extrems similars.
Segons s’ha explicat en la visita, a la qual també ha assistit l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, els equips tècnics treballen ara en l’execució de puntals profunds, una fonamentació més robusta i resistent que permetrà restituir l’aqüeducte definitiu amb més garanties enfront dels efectes del canvi climàtic.
Esta intervenció forma part d’una resposta més àmplia, perquè en l’àmbit de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer s’han declarat 17 obres d’emergència, per un valor total de 220 milions d’euros, per a pal·liar els efectes de la dana del 29 d’octubre de 2024.
Durant la visita, el secretari d’Estat ha valorat la rapidesa de la resposta tècnica: “El subministrament no es va interrompre ni un sol dia gràcies a la professionalitat i l’anticipació de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i les empreses implicades en les operacions. Eixa és la política útil: protegir la ciutadania i reforçar les nostres infraestructures perquè siguen més fortes que qualsevol emergència climàtica”.
Fi de l’obra en la primera mitat de 2026
La previsió és que el conjunt d’actuacions finalitze durant la primera mitat de 2026, per tal d’oferir una solució definitiva i més segura per a una infraestructura en servici ininterromput des de 1979 i essencial tant per al proveïment urbà com per al regadiu valencià.
“Estes obres són una demostració de responsabilitat i de compromís amb el territori. Estem reforçant una infraestructura que no pot fallar i que és essencial per al dia a dia de milions de persones i per a milers d’agricultors. Eixe és l’objectiu: garantir seguretat, estabilitat i futur”, ha conclòs Arcadi España.
