Automoció
El cotxe elèctric i les marques xineses protagonitzen la Fira de l’Automòbil de València 2025
El saló del motor inaugura, este divendres, la seua nova edició, en la qual preveu tornar a xifres de visitants i vendes de 2023, després de passar l’“efecte dana” de 2024
El “gran concessionari” de València ha obert les portes este divendres. La 27a edició de la Fira de l’Automòbil se celebra fins al 8 de desembre en una cita marcada per la presència de firmes asiàtiques i el creixent interés dels potencials compradors en models elèctrics i híbrids. A més, els qui passen per Fira València amb intenció de comprar un vehicle podran fer-ho amb descomptes de fins a 2.500 euros per a vehicles nous i 6.000 per als d’ocasió, segons Sergio Torregrosa, president del certamen.
La Fira de l’Automòbil torna a Fira València en un moment d’auge per al mercat automobilístic a la Comunitat Valenciana: entre gener i setembre, s’han registrat 103.044 matriculacions de vehicles nous, és a dir, un 48,5 % més respecte al mateix període de l’any anterior. En paral·lel, el mercat d’ocasió també manté el seu dinamisme, amb 191.950 operacions fins a setembre, un 8,2 % més que en 2024. Tot això, sota l’efecte dana, que va obligar a la compra massiva de cotxes després de la destrucció que va provocar la riuada del 29 d’octubre de l’any passat. En total, la Fira de l’Automòbil de València posa a la venda fins a 4.000 cotxes amb una àmplia oferta en gammes, motoritzacions, preus i tipus de vehicle.
“Quan hi ha ajudes, l’elèctric funciona”
Sens dubte, el gran protagonisme d’enguany és per als cotxes híbrids i elèctrics, amb una forta presència en el saló. Estos models viuen un bon moment i encara podrà millorar amb els plans anunciats pel Govern per a promocionar la seua compra. De fet, este mateix divendres, el Ministeri per a la Transició Ecològica ha anunciat 400 milions d’euros més per a les sol·licituds pendents de les ajudes del Pla Moves III de 2025 per a l’adquisició d’un vehicle elèctric. A això cal sumar el recent anunci de 400 milions més en ajudes per a 2026 amb el Pla Auto 2030. “Quan hi ha ajudes, l’elèctric funciona”, assegura Torregrosa.
Este interés del comprador per l’“electrificació” passa per una evolució “natural”. Segons explica Torregrosa, l’usuari vol un cotxe elèctric, però té “por” de l’autonomia del motor. “La transició —diu— és un híbrid endollable”.
Les firmes xineses s’obrin pas
A més del cotxe elèctric, esta és la fira de les firmes xineses, amb presència de les asiàtiques BYD, DFSK, Omoda, Jaecoo, Leapmotor, Lynk & Co, Foton, a més d’SWM o EVO. Torregrosa explica al respecte que, “encara que el client mira el preu, ha de tindre en compte també la postvenda, perquè, quan et compres un cotxe, ho fas per a una mitjana de 14 anys i mig”.
I més enllà de les firmes asiàtiques, no faltaran en la fira ensenyes com Ford, Jaguar, Land Rover, BMW, Mini, Grupo Stellantis al complet (Peugeot, Citroën, Opel, DS Automobiles, Alfa Romeo, Abarth, Fiat i Jeep), Nissan, Kia, Hyundai, Mazda, Volkswagen, Audi, SEAT, Cupra, Skoda, Renault, Toyota, Lexus, Mitsubishi, MG, Honda, Volvo, Polestar o Tesla, entre altres.
Xifres de 2023
Torregrosa es mostra optimista quant al volum de visitants i vendes per a esta edició, encara que no espera les xifres de 2024, any en què es va viure una enorme demanda de vehicles per part dels milers d’afectats per la dana que van perdre els seus cotxes. En les seues previsions, Torregosa creu que per Fira València passaran uns 32.000 visitants, que es traduirien en unes 2.300 vendes, xifres que milloren lleugerament les de 2023.
En total, la fira compta amb la presència de 49 marques oficials en una superfície de prop de 50.000 metres quadrats repartits en quatre pavellons, amb la qual cosa es consolida “com la gran cita comercial del motor a la Comunitat Valenciana i una de les més potents del calendari nacional”, remarca Fira València.
