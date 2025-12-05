Llorca crea una direcció per a les víctimes de la dana i ascendix el “cervell” de Política Lingüística
El Consell desdobla l’àrea de Vivenda, nomena la substituta de Tébar en Cultura i amplia l’equip de comunicació en el Palau
El Ple del Consell ha xafat l’accelerador en la composició del seu nou organigrama amb diversos nomenaments en el segon i el tercer escaló. Així, la segona reunió de l’executiu autonòmic ha tingut com a novetat la creació de la Direcció General d’Atenció a les Víctimes i els Afectats de la Dana, un gest més per part de Juanfran Pérez Llorca per a tractar de millorar les relacions amb les associacions de damnificats.
Al capdavant d’esta estarà Amparo Clemente, i, segons ha indicat el portaveu de l’executiu autonòmic, Miguel Barrachina, respon a una de les preocupacions que van traslladar els afectats: els problemes de salut mental, una cosa per la qual, segons ha insistit Barrachina, és la “persona idònia”, ja que ha sigut fins ara cap de servici en la Conselleria de Sanitat.
Esta nova direcció general no és l’única novetat. Com ocorre amb les remodelacions de govern, els canvis de noms són destacats i el que comença per la cúspide acaba decantant cap a la base, els següents alts càrrecs. Els consellers són el rostre, però el lloc decisiu és el de subsecretari, que trau avant gran part de la gestió de l’àrea, per a la qual cosa es necessita algú d’absoluta confiança.
No és estrany, llavors, que, per a estes responsabilitats, Susana Camarero haja decidit emportar-se a la seua Vicepresidència Primera de Vivenda, Ocupació, Joventut i Igualtat a Carlos Lirio, que era fins ara director general de Coordinació. Igual ocorre amb José Antonio Rovira, que s’emporta la seua subsecretària en Educació a la Conselleria d’Hisenda, la qual cosa acaba en un intercanvi de papers amb Carlos Gracia, que se’n va amb Carmen Ortí a Campanar després d’haver sigut part de l’equip de Ruth Merino. Per la seua banda, Marian Cano nomena Ricardo Bayona com a subsecretari d’Innovació.
Ascens en Política Lingüística
En este ball de carteres, el ple d’este divendres també ha servit per a cobrir una de les secretaries autonòmiques que es va quedar vacant després de la primera ronda de destitucions i nomenaments de dijous: la de la Secretaria Autonòmica de Cultura. En este sentit, Marta Alonso substituïx Pilar Tébar. Alonso coneix la casa, ja que fins ara exercia com a directora general de Patrimoni Cultural.
A on també s’ha donat una gran renovació ha sigut en el Palau, amb l’eixida de Carlos Mazón i l’arribada de Llorca. Ací es dona un altre dels nomenaments destacats: el del secretari autonòmic de Cohesió Territorial, Vicent Satorres, que tindrà les competències de política lingüística. De fet, Satorres procedix d’ací, ha sigut subdirector de Política Lingüística fins ara, una de les banderes que Llorca va anunciar que assumiria directament en Presidència. No sembla casual el nom de l’àrea amb el perfil triat.
Nova comunicació
En els canvis en el Palau també destaca l’ampliació en l’equip de comunicació. La destitució de José Manuel Cuenca, que ha sigut secretari autonòmic de Comunicació (a més de cap de gabinet de Mazón), i el fitxatge de Vicente Ordaz en el seu lloc es complementen amb l’arribada de quatre directors generals vinculats: Belén Ríos i Carmen Sahuquillo, que portaran la comunicació institucional; Ramón Navarro, que serà l’encarregat de l’Oficina de Premsa, i Francisco González, que serà director general de Promoció Institucional.
González és l’únic director general d’esta branca que estava amb Mazón que es manté amb l’arribada de Llorca. Els nomenaments en estos llocs suposen confirmar, a més, l’eixida d’una altra de les persones que han conformat el nucli de més proximitat amb l’expresident, l’exdirectora general responsable de premsa, Maite Gómez. Sahuquillo i Ríos, d’altra banda, eren assessores dins de Presidència, amb la qual cosa viuen un ascens.
Noves direccions generals
I igual que, en la part alta, les conselleries s’han reestructurat amb ball de competències, rostres i noms, en àrees concretes apareixen bifurcacions amb concrecions i desdoblaments. És el cas de Vivenda, dins de la Vicepresidència Primera de Susana Camarero, que es dividix en dos pel fet que l’activitat s’ha “multiplicat per infinit” respecte a la legislatura anterior. Així, hi haurà una Direcció General de Planificació, que encapçalarà Juan Antonio Sala, i una altra d’Innovació, encara sense cobrir.
Així mateix, també es crea una nova Direcció General de Seguretat Pública, que es deslliga de la Direcció General d’Interior, les dos en la Conselleria d’Emergències. El motiu, segons ha precisat el portaveu del Consell, és que la d’Interior està més centrada en la seguretat i l’organització en esdeveniments de caràcter festiu, especialment de caràcter taurí, mentres que la nova respon a demandes sobre seguretat ciutadana, un punt sobre el qual Vox ha pressionat Llorca.
