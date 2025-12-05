Mazón ja és passat en el PP d’Alacant: el partit retira de la seu els seus cartells
El rostre de l’exdirigent popular, fins fa dies protagonista en les parets del local de Pérez Galdós, desapareix després de la presa de possessió de Pérez Llorca, per a cedir tot l’espai a Barcala i a Feijóo
Manuel Lillo
Canvi de look de la seu del Partit Popular en la ciutat d’Alacant. El local, situat en un baix de l’avinguda Benito Pérez Galdós, entre l’avinguda General Marvá i el carrer Segura, ha reorganitzat la seua decoració després de la presa de possessió del nou president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
L’afectat ha sigut el seu antecessor, el dimitit Carlos Mazón, que va anunciar la seua renúncia el 3 de novembre, un any i cinc dies després de la dana de la província de València, que va provocar 230 morts i ha acabat costant el càrrec al ja expresident, molt criticat per la gestió del seu govern aquell dia, fonamentalment per la falta d’avisos i per la seua absència durant la vesprada de les inundacions.
Fins a la presa de possessió de Pérez Llorca, celebrada este dimarts, tres dels sis pòsters visibles eren de Mazón i procedien de la campanya electoral per a les eleccions autonòmiques de 2023, en les quals l’ara expresident es va acabar imposant amb 40 diputats i va ser investit amb el suport de Vox. El lema “Somriu, ja ve el canvi”, s’observava en alguns d’estos pòsters. Un lema ara utilitzat per l’esquerra després de l’eixida de Mazón.
En la paret lateral es veien quatre cartells: dos de Mazón, un de l’alcalde d’Alacant i president local, Luis Barcala, i un altre d’Alberto Núñez Feijóo, president nacional del PP. Les imatges d’estos dos últims polítics estaven intercalades amb dos cartells de Mazón.
En la paret frontal, es veia una altra imatge de Mazón al costat d’una de l’alcalde, Luis Barcala, visibles just en l’entrada a l’interior de la seu.
Retirada de cartells
Després de la presa de possessió, este repartiment va desaparéixer amb la retirada de les imatges de l’expresident de la Generalitat. La paret lateral s’ha quedat amb les imatges de Barcala i de Feijóo (per este orde), un pòster per a cada un; i l’entrada compta amb una distribució idèntica en la paret frontal. Cal sumar un altre cartell de Barcala en la vitrina situada en la part esquerra de la porta de l’entrada, amb una imatge de l’alcalde amb el lema “Alacant avança” i el logotip del partit.
Curiosament, les imatges de Feijóo mostren el seu aspecte anterior, quan encara usava ulleres (les va deixar de portar l’octubre de 2024) i amb el lema de la campanya de les eleccions generals de 2023: “És el moment”.
Les parets de la seu reserven espai per a la incorporació d’imatges del líder autonòmic, que possiblement arribaran en el pròxim període electoral i que no se sap si seran del president Juanfran Pérez Llorca o d’algun altre candidat alternatiu.
