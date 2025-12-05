Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pérez Llorca visita la zona zero de la dana en la seua primera eixida com a president

El nou president de la Generalitat arriba a Picanya per a mantindre una reunió amb Pep Almenar

Pérez Llorca visita Picanya y se reúne con su alcalde Pep Almenar / Francisco Calabuig

Mateo L. Belarte

Picanya

El nou cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, acaba d’arribar a l’ajuntament de Picanya, a on es reunirà amb Pep Almenar, l’alcalde socialista d’este municipi, un dels més colpejats per la dana. Tot un gest amb el qual marca distàncies amb el seu antecessor, Carlos Mazón, que almenys públicament mai va visitar un consistori del PSPV després del 29-O i va limitar molt la seua exposició en la zona zero de la riuada.

L’arribada de Llorca a l’ajuntament, a escassos metres del barranc de Poio, ha sigut tranquil·la i sense incidents. El president ha estat acompanyat pel vicepresident tercer i responsable de la reconstrucció, Vicente Martínez Mus.

Després de la trobada amb Almenar, està prevista una visita a les obres de recuperació del barranc a l’altura de la CV-36, carretera competència de la Generalitat.

