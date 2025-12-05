Estos són els possibles rivals del València CF en els setzens de final de la Copa del Rei
Després de superar el Cartagena, el València CF es prepara per als setzens, ronda en la qual podria enfrontar-se a equips de Primera, Segona o, fins i tot, categories inferiors
Álvaro García-Granero
El València CF va aconseguir la classificació per als setzens de final de la Copa del Rei després d’imposar-se al Cartagena per un resultat que, encara que ajustat, va reflectir la capacitat de l’equip per a refer-se en un partit ple d’alts i baixos. Els de Carlos Corberán van travessar fases de considerable sofriment, especialment després del matiner gol d’Alfredo Ortuño, que va obligar els valencianistes a activar la seua versió més competitiva. Així i tot, l’equip blanc-i-negre va saber mantindre’s en peus i trobar els moments precisos per a colpejar. L’equip blanc-i-negre aconseguix accedir a la següent ronda de la Copa del Rei, en la qual ja només queden els 32 millors equips. A més, els quatre equips de la Supercopa d’Espanya ja entren en el sorteig.
El guió del partit va canviar per complet gràcies als gols de Lucas Beltrán i Jesús Vázquez, que van ser determinants per a consumar la remuntada en la pròrroga. A partir d’ací, l’equip va guanyar metres, va gestionar millor la possessió i va saber controlar els impulsos d’un Cartagena que no va deixar d’incomodar. La reacció del València va evidenciar caràcter i maduresa, factors que Corberán ha tractat de consolidar des de la seua arribada i que es van fer palpables en un escenari exigent com el que va plantejar l’equip murcià.
Amb el pas a la ronda següent ja certificat, el València CF posa la mirada en els possibles rivals que podrien creuar-se en els setzens. El ventall d’adversaris planteja escenaris de tota mena, des d’enfrontaments davant d’equips de categoria inferior que podrien brindar un respir competitiu, fins a duels contra clubs de més entitat, que exigirien el màxim nivell des del primer minut. Siga el que siga el desenllaç del sorteig, l’equip afronta la següent fase amb la confiança reforçada i la convicció que esta competició pot ser un impuls en el seu creixement al llarg de la temporada.
Així és el format del sorteig dels setzens de final de la Copa del Rei 2025/26
En esta ronda participaran fins a 32 equips: 28 arriben després de superar l’anterior ronda, a més dels participants en la Supercopa d’Espanya 2025; Reial Madrid, FC Barcelona, Atlètic de Madrid i Athletic Club. El sorteig definirà les 16 eliminatòries que es disputaran a partit únic, a on els clubs de més categoria queden aparellats amb els d’inferior divisió sempre que siga possible.
Així mateix, l’equip d’inferior divisió exercirà com a local, com ja és habitual en el torneig coper. Això sí, serà la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) la que accepte les instal·lacions de cada duel sempre que complisquen els requisits mínims.
Els partits d’esta eliminatòria es disputaran entre el 16 i el 18 de desembre.
POSSIBLES RIVALS DEL VALÈNCIA CF EN COPA DEL REI
- Primera Divisió: FC Barcelona, Atlètic de Madrid, Athletic Club, Reial Madrid, Reial Celta, Osasuna, Mallorca, Alabés, Getafe, Llevant, Reial Societat, Betis, Elx, Vila-real, Rayo Vallecano i Sevilla FC
- Segona Divisió: Osca, Cultural Lleonesa, Sporting, Eibar, Albacete, Deportivo de la Corunya, Burgos CF i Racing de Santander
- Primera RFEF: Guadalajara, Eldenc, Talavera, Múrcia, Ourense i Àvila
- Segona RFEF: Atlètic Balears
QUAN SERÀ EL SORTEIG DE COPA DEL REI?
La cita amb els setzens de final serà el dimarts 9 de desembre a les 13:00 hores. Les eliminatòries es disputaran els dies 16, 17 i 18 de desembre, tal com està previst en el calendari. Encara seguix pendent per conéixer-se la data de la final del torneig, que es disputarà de nou en l’estadi de La Cartuja de Sevilla. LaLiga i l’RFEF continuen estudiant opcions en lloc del 25 d’abril.
