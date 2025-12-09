De Benissa a València: les noves “famílies” amb comandament en el PPCV de Llorca
El matrimoni entre David Serra i la diputada Magdalena González s’ha convertit en la parella més influent en la nova etapa del PP, però no és l’únic
Més que les tradicionals famílies polítiques, com el sector cristià, liberal o el valencianista, en el nou PPCV de Juanfran Pérez Llorca tenen pes altres “famílies”, en concret alguns matrimonis. El primer té passaport de la Marina, comarca de procedència del president acabat de triar.
Juanfran Pérez Llorca (Finestrat, la Marina Baixa, 1976) compta com a gran conseller amb David Serra (Benissa, la Marina Alta, 1969), que va ser número tres del PPCV en temps de Francisco Camps com a responsable d’Organització, allunyat hui de llocs orgànics i institucionals. Serra, amb despatx d’advocats a València, ha sigut una persona decisiva en l’aterratge de Llorca a València, aconsellant tant en els moviments interns, a la recerca d’equilibris entre València i Alacant, històricament enfrontats dins del PPCV, com en la configuració del nou Consell.
A través d’ell, per exemple, hauria arribat el nou president a antics col·laboradors de Camps qualificats, com Henar Molinero o Jacobo Navarro de Peralta, fitxats per a la sala de màquines del Palau i amb qui Serra va coincidir. Serra ha sigut de quasi tot en el partit: des de liderar les noves generacions a controlar l’estructura com a vicesecretari regional, a més d’ocupar una secretaria autonòmica del Consell. Però hui “assessora” el seu amic de comarca des de fora.
Des que va eixir de la primera línia i condemnat pel finançament irregular del partit, no ha tornat a la política en actiu. Li va millor en el seu despatx d’advocats de València que en la política, representant administracions i empreses en contenciosos. Finestrat, el municipi del qual Pérez Llorca ha sigut alcalde una dècada, també n’és client.
Serra ni ocupa responsabilitats en l’actual PP ni tampoc ha volgut enrolar-se en la campanya de “reconquesta” de Francisco Camps quan li van telefonar fa uns mesos. L’amistat entre Camps i el seu antic número tres va sobreviure als problemes judicials, però, igual que alguns altres, s’ha mantingut al marge.
A més de la seua influència sobre el president, el de Benissa està casat amb Magdalena González de la Red, diputada autonòmica amb seient en la Mesa de les Corts i dona de confiança de Llorca en el grup popular. Ella, de fet, va ser qui va ascendir a la vicepresidència segona de la cambra el març passat quan el PSPV va deixar la plaça lliure, i s’ha rumorejat amb la possibilitat d’un salt al Consell que no s’ha donat. La minoria parlamentària en la qual es troba el PPCV, que necessita el suport constant de Vox, li fa ser una peça clau en la cambra.
Díez-Climent
Hi ha més matrimonis “de moda” en el nou PPCV. El nou conseller de Presidència, i home fort del Consell, José Díez, està casat amb Julia Climent Monzó, tercera tinenta d’alcaldessa i regidora en l’Ajuntament de València. Este fitxatge s’ha llegit en clau interna com un gest a l’alcaldessa Catalá, que ha sigut assenyalada, durant tot el procés de relleu de Mazón, com la candidata favorita de Génova per a desembarcar en el Palau, tot i que ella s’ha mostrat sempre contrària a això.
Però la connexió de Díez amb Llorca no ve tant de l’alcaldessa sinó del fet que ja formava part de l’equip de Mazón, i, de fet, estava molt connectat també a la Marina Baixa. El nou vicepresident va agrair, en la seua assumpció de responsabilitats, la confiança que li va prestar Mazón per a muntar una direcció general (la de Projectes Estratègics) “del no-res”. Un despatx i a penes un grapat de funcionaris després s’ha convertit en algú que porta la maneta interna, prenent també la responsabilitat de ser el secretari del Consell.
Ortí-Montes
Amb els canvis dels últims dies hi ha una altra parella que guanya focus: la que formen la nova consellera de Cultura, María del Carmen Ortí Ferre (de Xirivella, encara que políticament procedix també de l’Ajuntament de València), amb Enrique Montes, director general de l’Institut Valencià de Finances (IVF) i que ja va estar al capdavant d’este organisme en l’anterior etapa d’Alberto Fabra, entre 2012 i 2014.
