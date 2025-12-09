Festival de cine
Carlos Madrid s’acomiada de Cinema Jove després de nou anys com a director
El periodista no repetirà al capdavant de Cinema Jove en 2026, en una edició en la qual l’IVC canvia de nou la fórmula amb un procés de selecció de personal que ha de presentar un projecte per al festival
Nou anys i diversos contractes després, Carlos Madrid s’acomiada de la direcció del festival Cinema Jove. Així ha pogut confirmar-ho este diari després de conéixer que l’Institut Valencià de Cultura està ja en ple procés de selecció per a trobar la persona que dirigisca la 41a edició de la mostra de cine emergent.
El publicista, vinculat al llarg de la seua trajectòria a la música i al cine, va ser l’encarregat de liderar el 40 aniversari del festival, celebrat enguany, gràcies a un contracte in extremis que li va oferir l’IVC davant de la impossibilitat de tornar a traure una licitació en els terminis necessaris.
Madrid va acceptar l’encàrrec per a evitar que el festival quedara desatés davant de la falta de mitjans i temps de l’IVC per a garantir la seua continuïtat. Es va recórrer a la fórmula del contracte menor, amb el qual Madrid va treballar des de setembre de 2024, cobrint els preparatius, el desenrotllament i el tancament del festival. Des d’agost es desconeixia qui prendria el relleu o si ell mateix repetiria.
Una cosa semblant va succeir quan ell va prendre el relleu de Rafael Maluenda, que havia dirigit el festival durant 17 anys. Un canvi organitzatiu després de l’edició de 2016 va deixar fora a qui havia sigut el màxim referent del certamen. L’IVC va assumir llavors l’organització i va designar Madrid com a director en 2017 per a dos edicions que van acabar per ser tres, amb diferents modalitats de contracte, fins que va arribar la licitació de 2021.
Madrid va guanyar aquella convocatòria per a un període de dos anys, prorrogables dos més, gràcies a la puntuació obtinguda en el concurs públic. Eixe contracte va véncer el mes de març d’enguany i va haver de resoldre’s d’urgència per a poder dissenyar la programació del festival a contrarellotge.
Reestructuració i expansió del festival
Madrid va prendre les regnes d’un festival en el qual ell mateix va anunciar que s’havien unflat les xifres d’espectadors en les edicions prèvies dirigides per Maluenda. A partir de 2017, el festival va experimentar una reestructuració i expansió significativa, amb un augment progressiu de l’assistència i millores anuals en el seu desenrotllament. En 2018 es va incorporar el públic universitari a través del Jurat Jove, i en 2021 es va crear el cicle High School per a atraure públic adolescent.
La infraestructura del festival també va créixer, al passar d’una a dos sales a l’aire lliure (CCCC i Espai Túria, en la plaça de Viriat de València), i es va establir un punt informatiu en la plaça de l’Ajuntament que també va funcionar com a seu d’exposicions i trobades públiques. Madrid va fer pública, en diverses ocasions, la seua incomoditat per treballar amb un equip no fix, la qual cosa, segons ell, dificultava el disseny del festival d’un any per a un altre.
Sota la seua direcció, Cinema Jove va obrir la mirada a les tendències actuals de la indústria cinematogràfica. Els Premis Lluna de València, atorgats durant la seua etapa, van recaure en cineastes com Miguel Gomes en 2019 —reconegut com a millor director a Canes en 2021— o Sean Baker en 2023, que va obtindre un any després la Palma d’Or a Canes i cinc estatuetes dels Oscar.
Un altre canvi substancial va ser l’aposta per la producció valenciana integrant curtmetratges i llargmetratges en les seccions oficials, ja que abans comptaven amb la seua pròpia categoria. També va impulsar que la cartelleria estiguera a càrrec de dissenyadors gràfics consolidats o emergents de la il·lustració valenciana.
