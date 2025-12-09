Castelló incorpora un festival de música emergent a la fira més antiga de la Ribera Alta
La celebració de la Fira de Santa Llúcia, del 12 al 14 de desembre, aposta per conjugar la tradició agrícola i comercial amb una àmplia oferta d’oci i cultural
Castelló es prepara per a acollir una nova edició de la Fira Municipal de Santa Llúcia, una cita que té el seu origen en l’any 1604, la qual cosa la convertix en la fira més antiga de la Ribera Alta, i que enguany incorpora novetats com el festival de música emergent Llúcia Fest. La fira, que se celebrarà del 12 al 14 de desembre, aposta, enguany, per conjugar la tradició agrícola i comercial amb una potent oferta d’oci i cultura d’actualitat, segons destaquen fonts municipals.
La fira s’organitza en quatre grans zones temàtiques per a cobrir totes les àrees d’interés. D’una banda, la fira tradicional valenciana, es considera el cor d’esta cita i se situarà en la plaça de l’Ajuntament; la fira d’atraccions s’instal·la en el parc de l’Estació; la zona gastronòmica i el Llúcia Fest se situaran al costat del mercat municipal, i diumenge també es podrà visitar la fira d’entitats, un espai dedicat al teixit associatiu local que comptarà amb una vintena d’expositors.
L’organització manté els elements més tradicionals de la fira, amb exposicions agrícoles, jocs de taula i enginy, tallers demostratius, exposicions de gegants i cabuts, o el mercat de plantes i flors. També s’oferiran concerts de música en l’escenari “Poble fester”, de la zona gastronòmica.
Una de les principals atraccions d’enguany és el Llúcia Fest, un festival que es durà a terme en la zona gastronòmica i que donarà veu a la música emergent.
El cartell del festival inclou l’actuació de grups com Arre AK, Perversió, El Malecón, Radiofònics, Fardatxo, Grup d’Ska Gramoxone i La Llavor.
Fonts municipals destaquen que l’objectiu d’esta edició és “incrementar la qualitat de les zones temàtiques i posar el focus en la importància del teixit social” amb la fira d’entitats.
