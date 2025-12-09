Compromís denuncia a València una retallada de tres milions per a ajudes socials
La coalició alerta que la reducció de 7 a 4 milions en l’ajuda d’emergència deixa desprotegides milers de llars en un moment de màxima vulnerabilitat
C. Moreno
Compromís per València ha denunciat la “retallada salvatge del Govern de María José Catalá en les ajudes d’emergència dirigides a les famílies que pitjor ho estan passant”. El pressupost municipal passa dels 7 milions d’euros assignats en 2025 a només 4 milions previstos per a 2026. Per a la regidora Lucía Beamud, esta reducció és “incomprensible i profundament injusta”.
Beamud ha advertit que estes ajudes són un recurs vital per a moltes llars de la ciutat. “Parlem de famílies que depenen d’estes ajudes per a omplir la nevera, garantir la higiene infantil, mantindre la llum o el gas o evitar un desnonament. Retallar ací no és un ajust pressupostari: és un colp directe a la dignitat de la gent”, lamenta la representant de la formació valencianista.
Compromís recorda que la decisió arriba en un moment especialment crític, amb una pobresa estructural en creixement constant. Segons l’últim informe de Càritas (novembre de 2025), la vulnerabilitat social augmenta des de 2018. “Quan més falta fa protegir, Catalá retira la mà”, lamenta Beamud.
Durant els governs progressistes del Rialto, amb Compromís al capdavant de les polítiques socials, les ajudes d’emergència van passar de 2 milions en 2014 a 11 milions en 2021 i a 8 milions en 2022. “Nosaltres vam demostrar que, quan hi ha voluntat, es pot construir un autèntic escut social. PP i Vox estan fent just el contrari: desmuntar-lo”, denuncia la regidora.
Beamud subratlla que esta retallada tindrà conseqüències directes en la vida quotidiana de milers de persones: “Catalá està deixant a soles les famílies que més suport necessiten. És una decisió política, no una fatalitat. I és una decisió profundament equivocada”.
El segon partit de la ciutat exigix al Govern municipal que rectifique i recupere el finançament necessari per a garantir que ningú quede arrere. “No es pot construir una València justa retallant en la supervivència de les famílies vulnerables. La ciutat mereix un govern que cuide, no un govern que abandone”, considera Beamud.
Preguntats per esta retallada, en l’equip de govern han explicat que, des de l’Àrea de Servicis Socials, s’han atés totes les peticions d’emergència que els tècnics han valorat que havien de concedir-se. Per tant, “l’Ajuntament ha atés econòmicament totes les peticions”, han assenyalat les mateixes fonts.
