Una passarel·la de 31 tones d’acer ja unix Picassent i Alcàsser
Infraestructures inaugura este repte d’enginyeria que s’ha construït per fases en un taller i que s’ha muntat sobre el barranc amb una grua de 500 tones
Els veïns d’Alcàsser ja poden traslladar-se a Picassent, i viceversa, gràcies a l’obertura de la passarel·la ciclopedestre sobre el conegut com a barranc de Picassent. Es tracta d’un pas molt esperat, sobretot pels residents a Alcàsser, que no disposen de metro per a desplaçar-se fins a València, una cosa amb la qual sí que compta la localitat limítrofa.
I no creuaran el barranc de qualsevol manera, sinó a través de tota una obra d’art d’enginyeria. La passarel·la té 40 metres de longitud, està executada amb 31,4 tones d’acer estructural i la seua geometria és molt similar a la que substituïx. Amb unes dimensions interiors de 3,35 metres d’altura i 4 metres d’ample, és lleugerament més ampla que l’anterior.
La passarel·la es va construir en un taller i es va traslladar a l’obra en tres parts, mitjançant góndola, el passat 21 de juliol. Es va habilitar una campa per a apilar-la i s’han fet els treballs necessaris de soldadura i pintura.
L’hissat i la col·locació de la passarel·la es va fer des del marge dret, mitjançant una grua de 500 tones. Per a l’accés de la maquinària d’execució de puntals, així com per a la col·locació de la grua, va caldre l’execució de plataformes de treball.
La Conselleria de Medi Ambient i Infraestructures és la que ha sufragat el cost de la reconstrucció d’esta passarel·la, i, per això, per a inaugurar-la ha acudit la directora general María José Martínez Ruzafa, que ha explicat que es tracta d’una passarel·la molt més resilient, “ja que, d’una banda, les fonamentacions són profundes per a evitar el soscavament i s’ha previst la protecció de talussos i llit amb escullera; i, d’altra banda, s’ha elevat la rasant de manera que la nova passarel·la es troba per damunt de la cota del nivell d’aigua”. En concret, la fonamentació profunda dels dos estreps consistix, cada una, en tres puntals d’1 metre de diàmetre i 11 metres de longitud. A més, ha volgut destacar la col·laboració amb l’Epsar, que alhora està construint el col·lector. I també amb Agricultura, per la reparació de l’escullera.
Al costat de la directora estaven l’alcaldessa de Picassent, Conxa García, i l’alcalde d’Alcàsser, Alberto Primo. Per a García, “era una obra de gran necessitat, ja que es tracta d’una via molt transitada pels veïns i feia falta”.
Primo, per la seua banda, també celebra que el nou col·lector es construïsca per baix, “ja que, abans de la riuada, com que estava per dalt, va ser arrossegat per l’aigua, que va arrasar les dos passarel·les. Ara hem aconseguit una passarel·la única més resistent, i amb el col·lector per baix es garantix la seguretat”, conclou.
