Quartell aborda els drets al final de la vida

El programa municipal de salut comunitària celebra hui la seua última sessió de l’any

Vista de l’ajuntament de Quartell / Daniel Tortajada

Albert Vidal

Quartell

“Els drets al final de la vida”. Esta és la proposta amb què el programa de salut comunitària de Quartell “Enllà de la consulta” tanca en 2025. La sessió conduïda per Pere Boix i Carmen Alberich, de l’Associació Dret a Morir Dignament, abordarà hui aspectes com les cures pal·liatives, la mort sense dolor, el testament vital com a garantia de la mort digna o l’eutanàsia entesa com l’ajuda a morir en situacions extremes.

“Enllà de la consulta” pretén, en esta sessió, abordar la importància de tractar amb previsió i delicadesa els últims moments de la vida. L’equip coordinador d’este projecte de salut comunitària aposta, una vegada més, per crear comunitat, i ho farà donant informació clara i rigorosa. Esta trobada pretén també trencar tabús que, encara en el segle XXI, envolten la mort. “Pensar quina classe de vida desitgem quan ens acostem al final, parlar de la mort digna, compartir dubtes i aprendre a planificar allò que desitgem, permet construir una cultura de la cura centrada en la llibertat, el respecte i l’autonomia personal. Un pas avant en la consolidació d’una salut universal en una societat plenament democràtica”, afirma el regidor Pepe Sebastián.

La cita preveu també oferir ferramentes pràctiques: què és i com es formalitza un document de voluntats anticipades, quins drets reconeix la legislació o com s’accedix a les cures pal·liatives. “Pretenem treballar i aportar informació per a garantir que cada persona puga decidir amb plenitud com vol ser atesa en un moment tan delicat i transcendent”, afegia Helena Marqués, des de l’equip que impulsa “Enllà de la consulta”.

Viure i morir en igualtat de condicions és un dret i conéixer-lo és el primer pas per a exercir-lo; per la qual cosa des de l’equip de govern de l’Ajuntament s’ha confiat en els professionals de l’Associació Dret a Morir Dignament de la Comunitat Valenciana.

Els especialistes plantejaran la xarrada des del diàleg i la interacció amb totes les persones participants. La trobada és hui en el consultori, el dimarts 9 de desembre, a les 18:30 hores.

