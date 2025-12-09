Quartell aborda els drets al final de la vida
El programa municipal de salut comunitària celebra hui la seua última sessió de l’any
Albert Vidal
“Els drets al final de la vida”. Esta és la proposta amb què el programa de salut comunitària de Quartell “Enllà de la consulta” tanca en 2025. La sessió conduïda per Pere Boix i Carmen Alberich, de l’Associació Dret a Morir Dignament, abordarà hui aspectes com les cures pal·liatives, la mort sense dolor, el testament vital com a garantia de la mort digna o l’eutanàsia entesa com l’ajuda a morir en situacions extremes.
“Enllà de la consulta” pretén, en esta sessió, abordar la importància de tractar amb previsió i delicadesa els últims moments de la vida. L’equip coordinador d’este projecte de salut comunitària aposta, una vegada més, per crear comunitat, i ho farà donant informació clara i rigorosa. Esta trobada pretén també trencar tabús que, encara en el segle XXI, envolten la mort. “Pensar quina classe de vida desitgem quan ens acostem al final, parlar de la mort digna, compartir dubtes i aprendre a planificar allò que desitgem, permet construir una cultura de la cura centrada en la llibertat, el respecte i l’autonomia personal. Un pas avant en la consolidació d’una salut universal en una societat plenament democràtica”, afirma el regidor Pepe Sebastián.
La cita preveu també oferir ferramentes pràctiques: què és i com es formalitza un document de voluntats anticipades, quins drets reconeix la legislació o com s’accedix a les cures pal·liatives. “Pretenem treballar i aportar informació per a garantir que cada persona puga decidir amb plenitud com vol ser atesa en un moment tan delicat i transcendent”, afegia Helena Marqués, des de l’equip que impulsa “Enllà de la consulta”.
Viure i morir en igualtat de condicions és un dret i conéixer-lo és el primer pas per a exercir-lo; per la qual cosa des de l’equip de govern de l’Ajuntament s’ha confiat en els professionals de l’Associació Dret a Morir Dignament de la Comunitat Valenciana.
Els especialistes plantejaran la xarrada des del diàleg i la interacció amb totes les persones participants. La trobada és hui en el consultori, el dimarts 9 de desembre, a les 18:30 hores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cullera reivindica el llegat de Juan Piris, el cronista visual que va captar la transformació d’un segle
- Llorca crea una direcció per a les víctimes de la dana i ascendix el “cervell” de Política Lingüística
- Este és el nou salari de Carlos Mazón com a diputat en les Corts
- Més arbres, paviment de granit i voreres espaioses: així serà el nou carrer Colón
- El cotxe elèctric i les marques xineses protagonitzen la Fira de l’Automòbil de València 2025
- L’AVL firma un conveni per a promocionar el valencià com a realitat lingüística diferenciada en el Congrés
- Nou Consell amb gestos per a Camps, Catalá i sense quota de Mompó
- 8.879 euros més: el PP apuja el sou a Mazón com a portaveu d’una comissió que no treballa