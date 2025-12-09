El sector químic de la Comunitat Valenciana factura més de 8.100 milions d’euros
La dana va impactar en el 2 % de les empreses químiques i només han tancat dos micropimes
El sector químic a la Comunitat Valenciana tancarà l’any amb una facturació pròxima als 8.200 milions d’euros —el 9,1 % del total a Espanya— , cosa que significa un lleu increment de la producció de l’1,2 %, i de l’1 % en la xifra de negocis. Per a Amaya Fernández de Uzquiano, presidenta de Quimacova, estes dades confirmen que “la indústria química i mediambiental de la Comunitat Valenciana està consolidada i seguix en creixement, malgrat la situació del sector a Europa. El nostre impacte suposa al voltant del 19 % de l’ocupació total del sector químic nacional. Hem aconseguit adaptar-nos a l’augment dels costos energètics i a les regulacions recolzant-nos en la innovació i la sostenibilitat”.
El pròxim 17 de desembre, la patronal del sector químic i mediambiental de la Comunitat Valenciana, Quimacova, en el seu paper com a clúster químic de la Comunitat Valenciana, celebrarà la seua jornada sectorial de desembre en la qual es donaran a conéixer les dades de tancament anual i els desafiaments financers, tecnològics i estratègics per a 2026.
El sector químic valencià —el segon més important en l’economia de la Comunitat Valenciana en nombre d’empreses i el tercer en ocupació en 2025— també manté a l’alça variables en l’àmbit de la sostenibilitat i la seguretat, amb més de 800 milions d’inversió en seguretat i protecció mediambiental. Al mateix temps, la química de la Comunitat Valenciana continua sent el sector amb majors rangs salarials del mercat.
L’impacte de la dana
La dana també ha impactat dins de les activitats en les empreses agrupades en la patronal Quimacova. L’afectació va ser del 2 % de les empreses associades i estan totes recuperades íntegrament, excepte dos micropimes que es van veure obligades a tancar.
Per a l’any 2026, i malgrat les incerteses en les polítiques comercials i el feble comportament de la demanda europea, es preveu accelerar el creixement productiu fins al 2 % i un 3 % en la xifra de negocis pel repunt de la demanda i l’expectativa d’aplicació progressiva de mesures clau per a la competitivitat del sector. Per a tot Espanya, les exportacions creixeran un 14,5 % en 2025 a causa del fort desviament cap a altres mercats davant de les amenaces aranzelàries, i s’espera un creixement més moderat, del 8 %, en 2026, consolidant el sector químic com a primer exportador industrial d’Espanya.
Per a la presidenta de Quimacova es presenta un desafiament integral en 2026: “Els nostres reptes són molts: cost de l’energia, dificultat per a trobar mà d’obra, necessitat d’actualitzar les matèries que s’ensenyen als estudiants, especialització de les empreses per a aportar valor als nostres productes, continuar avançant cap a la sostenibilitat en processos i productes, aconseguir harmonització en les normatives europees i ser capaços d’aprofitar els plans europeus d’impuls a la indústria química sostenible”.
El sector químic a Espanya reunix 3.100 empreses, la qual cosa representa el 4 % del PIB nacional i 85.000 milions de xifra de negoci. És el segon sector exportador del país i concentra més d’un milió d’ocupacions entre directes, indirectes i induïdes.
Innovació
L’any passat, les empreses químiques van destinar a Espanya més de 2.000 milions d’euros a I+D+i (excloses compres), la qual cosa suposa una quarta part del total de la inversió privada en esta àrea. Per a la presidenta de Quimacova, les “empreses han de continuar invertint en I+D+i per a ser competitives, eficients i sostenibles. Som el sector industrial que més invertix en innovació”.
Així mateix, un de cada cinc investigadors del sector privat és contractat per la indústria química per a exercir la seua professió. Un altre dels principals trets del sector és el seu caràcter transversal, perquè intervé en pràcticament totes les cadenes de valor de les indústries manufactureres. El 98 % de les activitats productives requerixen la química en algun punt del procés de fabricació, siga en els camps de la salut, el consum, la mobilitat, la construcció, l’alimentació o l’energia, per la qual cosa la seua demanda és sempre derivada.
Inversió
Quimacova reclama mesures urgents i estructurals per a evitar processos de desinversió en la química bàsica, entorn de quatre eixos clau: un preu elèctric competitiu; mecanismes efectius de suport a la inversió; protecció i defensa de les produccions i enclavaments químics fonamentals, i activació de mesures de defensa comercial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cullera reivindica el llegat de Juan Piris, el cronista visual que va captar la transformació d’un segle
- Llorca crea una direcció per a les víctimes de la dana i ascendix el “cervell” de Política Lingüística
- Este és el nou salari de Carlos Mazón com a diputat en les Corts
- Més arbres, paviment de granit i voreres espaioses: així serà el nou carrer Colón
- El cotxe elèctric i les marques xineses protagonitzen la Fira de l’Automòbil de València 2025
- L’AVL firma un conveni per a promocionar el valencià com a realitat lingüística diferenciada en el Congrés
- Nou Consell amb gestos per a Camps, Catalá i sense quota de Mompó
- 8.879 euros més: el PP apuja el sou a Mazón com a portaveu d’una comissió que no treballa