Futur polític
Toni Pérez: “Mazón ha assumit la seua responsabilitat”
El president del PP d’Alacant assegura que uns altres “seguixen en els seus llocs” i l’alcalde de Torrevieja recorda que l’acta és “intransferible”
Borja Campoy
La posició del PP d’Alacant davant del futur polític de Carlos Mazón queda retratada en un mapa desigual. Mentres que el partit roman en silenci en la majoria de les seues principals alcaldies, el president provincial dels populars i de la Diputació d’Alacant, Toni Pérez, ha eixit a escena per a alçar un mur de contenció entorn de l’excap del Consell.
Les seues paraules dibuixen l’única defensa explícita entre les veus consultades, en un moment en el qual la continuïtat de Mazón com a diputat autonòmic s’ha convertit en un debat obert després de la difusió dels missatges que va intercanviar amb l’exconsellera d’Emergències, Salomé Pradas, el dia de la riuada del 29 d’octubre de l’any passat. Toni Pérez, un dels dirigents més pròxims a l’expresident i amb qui va mantindre recentment un esmorzar a Benidorm que escenificava eixa sintonia, reivindica que Mazón “és l’únic que ha assumit responsabilitats polítiques i, a més, la màxima, dimitint com a president”.
En la seua valoració introduïx, a més, una lectura comparativa, ja que assegura que altres responsables, al seu juí “amb més responsabilitat en la catàstrofe del 29-O, seguixen en els seus llocs, sense fer la mínima autocrítica, acumulant càrrecs i, fins i tot, creixent”. I afig que “en el Govern d’Espanya i en el PSOE estan els pitjors exemples d’això i només cal acudir als fets i a la llei per a acreditar-ho”. Amb la seua resposta, el també alcalde de Benidorm estretix files amb Mazón.
No tots els alcaldes consultats verbalitzen un suport tan explícit. El de Torrevieja, Eduardo Dolón, s’aferra a la literalitat jurídica per a no entrar en valoracions polítiques. Recorre al missatge que la renúncia a l’acta “és personal i intransferible”. “Ho veig com tothom, és personal i intransferible. Els altres no podem dir res”, assenyala, abans de destacar que “el partit no el pot obligar”. Dolón recorda que “les actes són personals” i que la legislació espanyola impedix retirar l’escó a qualsevol càrrec electe, ja siga “un regidor, un diputat autonòmic o provincial”. En el seu argument, cita fins i tot el precedent de José Luis Ábalos: “Ho hem vist amb Ábalos, que no ha deixat la seua acta. La llei espanyola tampoc ho arreplega, són qüestions que es queden en els llimbs”.
L’alcalde torrevellenc conclou que “el cor et pot dir una cosa, però els estatuts són clars i no pots llevar l’acta a ningú”. Amb tot, Dolón precisa: “Mazón ja ha assumit la màxima responsabilitat al dimitir com a president”. Més enllà d’estes respostes, el silenci és la norma en el PP d’Alacant. La majoria dels principals alcaldes declinen pronunciar-se sobre si Mazón hauria d’entregar l’acta i en cas contrari si el partit hauria d’exigir-li-la i, arribat el cas, expulsar-lo. Eixa falta de posicionament públic evidencia la incomoditat interna que travessa la formació després de la difusió dels missatges i la pressió creixent perquè l’expresident faça un pas més.
