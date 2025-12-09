Sanitat
La vaga de metges cancel·la 14.000 proves o consultes i més de 200 cirurgies en la sanitat valenciana
Encara que el seguiment de la vaga és alt, amb un 90 % segons CESM, la Generalitat Valenciana xifra la participació en un 15 % per a esta primera jornada, coincidint amb el pic de grip en la regió
La vaga de metges deixa ja les primeres dades de l’afectació directa per a la ciutadania de la Comunitat Valenciana. En el seu primer dia, la parada de facultatius ha obligat a cancel·lar més de 15.000 procediments mèdics: 8.000 consultes, 6.000 proves i 206 cirurgies, segons el balanç oficial de la Conselleria de Sanitat. Eixe impacte es produïx malgrat que el seguiment de la parada s’ha quedat només en el 15 % del total de metges de la sanitat pública, a causa d’uns servicis “mínims abusius”, com denuncia el sindicat CESM, que ha convocat la parada de quatre dies a tot Espanya. “El 90 % dels que podien han fet vaga”, ha explicat la seua secretària provincial María Pilar Valero.
La vaga durarà encara tres dies més, per la qual cosa, en cas de seguir-se el mateix seguiment, la setmana podria acabar amb prop de 60.000 cites mèdiques cancel·lades. Per eixe motiu, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha carregat contra l’executiu i la ministra de Sanitat, Mónica García. Els metges han convocat esta tercera vaga en mig any per a reclamar un estatut propi, diferent del de la resta de categories, que, de moment, no sembla comptar amb el suport de García. Gómez la critica per la “improvisació i la falta de diàleg” que ha provocat “el major conflicte en la sanitat espanyola en molt de temps”.
Entre altres demandes, demanen millores contributives, obtindre la categoria A1+ i posar un sostre de les hores que poden treballar setmanalment. Encara que les reivindicacions són de caràcter estatal i l’administració responsable és el Ministeri, des del CESM destaquen que persistixen greuges comparatius entre comunitats, com el fet que la jornada de 35 hores no s’haja implantat encara de manera completa a la Comunitat Valenciana i sí en altres com Castella-la Manxa. És a dir, que els metges valencians protesten contra García, però també contra Gómez.
Les xifres de la vaga
Segons les xifres del sindicat convocant, el Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana (CESM), el seguiment de la vaga és del 90 % entre els professionals “que poden fer-la”, perquè els servicis “mínims són abusius”. El seguiment, per tant, seria similar al de les parades anteriors d’enguany, celebrades en juny i octubre. Llavors, les xifres oficials de Sanitat van reduir el seguiment fins al 29 i 18 % del total de la plantilla de facultatius. La xifra oficial per a esta primera jornada, difosa pel departament de Marciano Gómez, és del 15 %.
La Generalitat Valenciana va fixar els servicis mínims per damunt del 50 % en tots els servicis, mitjançant una resolució de la setmana passada. Almenys la mitat dels facultatius han d’acudir a treballar en els centres de salut i consultoris auxiliars o en consultes externes. En urgències hospitalàries i en els quiròfans, els servicis mínims són els propis d’un diumenge; i en els PAC i PAS —les urgències d’Atenció Primària—, els recursos han de ser els d’una jornada habitual per a “atendre la demanda urgent de la població”. La vaga coincidix amb el pic de grip a la Comunitat Valenciana i s’ha convocat just després del pont de la Immaculada.
“Hem de tindre en compte que la majoria de metges que voldríem estar de vaga, hem d’estar treballant —critica la secretària provincial de CESM a València, María Pilar Valero—, perquè els servicis mínims són abusius”. Per això, considera que el “seguiment de la vaga és molt ampli”. De fet, el sindicat ha demanat mesures cautelars al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per una vulneració del dret a la vaga. “En dies laborables del període de Nadal, hi haurà molta menys gent treballant que hui —expressa la portaveu d’Alacant, M. José Gimeno—. Han elevat els servicis mínims respecte a les vagues anteriors i som la comunitat autònoma amb els mínims més abusius”. En el primer dia de la parada, no tenen notícies de la via judicial i esperen obtindre eixes mesures cautelars abans de finalitzar les quatre jornades de vaga.
Per què es fa vaga?
Els metges han convocat esta tercera vaga en menys de sis mesos per a protestar per la falta d’un estatut marc propi que regule les seues condicions laborals. El Ministeri de Sanitat està negociant l’actualització d’este, però de manera conjunta amb totes les categories professionals de la sanitat pública, i els facultatius en volen un de propi perquè consideren que les seues condicions laborals i la seua especialització requerixen una negociació pròpia.
La principal diferència amb les dos vagues anteriors és que el sindicat no ha convocat una protesta general enfront del Palau del Temple, la seu de la Delegació del Govern a València; és cert que la segona va perdre força respecte a la primera. A canvi, hi ha convocades protestes en tots els centres sanitaris dijous que ve, coincidint amb el tercer dia de la vaga, a les 11 hores.
