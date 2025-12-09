VBC (F) | Eurolliga
València Basket busca el triomf contra el Saragossa
Les taronja reben l’equip aragonés en el primer partit del grup F, decisiu per a classificar-se per a la Final Six de la Euroleague Women
Rafa Jarque
La segona fase de la Euroleague Women entra en acció i per a València Basket ho fa amb un dur compromís de caràcter nacional contra Casademont Saragossa. L’equip de Rubén Burgos rep, a partir de les 19:15 h, en el Roig Arena, l’equip aragonés en el primer dels dos partits que els enfronten esta setmana. És la primera jornada d’esta nova i última fase de grups que decidirà quins equips es classifiquen per a la Final Six. València Basket i Casademont Saragossa, després de superar la primera fase, van quedar enquadrades en el grup F, amb les taronja que partixen amb els 10 punts de la fase anterior, pels 9 de les saragossanes. Els dos equips es veuen les cares en el Roig Arena amb l’objectiu de començar a obrir-se camí cap a la Final Six.
Actualment, el grup el lidera Fenerbahce, amb un 6-0, seguides per Basket Landes, Umana Reyer Venezia i l’equip taronja, tots amb un 4-2; Casademont Saragossa en quinta posició, amb un 3-3, i DVTK en última posició amb un 1-5. Passen al play-in els quatre primers. Se’n queden fora dos.
Per a este primer gran partit de la setmana, Rubén Burgos encara ha de bregar amb la baixa de Raquel Carrera, que continua recuperant-se de les seues molèsties al genoll. Cristina Ouviña, que va tornar diumenge passat a les pistes després de 574 dies de baixa per maternitat, torna a estar disponible, i la gran novetat és la convocatòria de Nia Coffey, última incorporació de l’equip, que podrà fer el seu debut oficial.
El tècnic de València Basket va destacar la dificultat del partit contra un rival que ja coneixen bé: “Ens visita Saragossa, crec que portem ja molt de recorregut i moltes batalles contra elles, amb un roster cada vegada més reforçat i una rotació cada vegada més àmplia, de més talent i nivell. Són un gran equip, intentarem continuar sent fortes a casa, recolzar-nos en la nostra afició i millorar els xicotets detalls que hem treballat en les últimes setmanes”. Rubén Burgos va parlar també dels canvis que ha patit la seua plantilla últimament, però va assegurar que l’actitud de les seues jugadores és immillorable: “Arribem en realitats distintes, també de roster nosaltres, amb els canvis i les baixes que hem tingut últimament, però, bo, jo crec que l’equip té molt clara la importància de cada xoc, com també en LF Endesa, però en Eurolliga si cap més per ser més curta la competició”.
Un mes molt exigent
Este enfrontament contra Casademont Saragossa no serà l’únic d’esta setmana, i és que els dos equips es tornen a veure les cares diumenge a les 12:15 hores, també en el Roig Arena, en el partit corresponent a l’onzena jornada de Lliga F Endesa. Cal recordar que Casademont lidera la taula amb una victòria més que les taronja, per la qual cosa el partit pot decidir el lideratge. La tercera setmana de desembre, València Basket viatjarà a Landes i Girona per a tancar un mes de desembre d’allò més exigent.
Precedents
L’equip aragonés és ja un dels rivals més recurrents de València Basket després dels 26 partits disputats entre els dos entre Lliga F Endesa, Eurolliga, Copa de la Reina i Supercopa. El balanç, de 21-5, és molt favorable a les taronja, encara que Casademont és un equip que està creixent en els últims anys.
Dels 11 partits disputats a València, 8 en LF Endesa, 2 en EuroLeague Women i 1 en Copa de la Reina, tots han caigut del costat taronja.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cullera reivindica el llegat de Juan Piris, el cronista visual que va captar la transformació d’un segle
- Llorca crea una direcció per a les víctimes de la dana i ascendix el “cervell” de Política Lingüística
- Este és el nou salari de Carlos Mazón com a diputat en les Corts
- Més arbres, paviment de granit i voreres espaioses: així serà el nou carrer Colón
- El cotxe elèctric i les marques xineses protagonitzen la Fira de l’Automòbil de València 2025
- L’AVL firma un conveni per a promocionar el valencià com a realitat lingüística diferenciada en el Congrés
- Nou Consell amb gestos per a Camps, Catalá i sense quota de Mompó
- 8.879 euros més: el PP apuja el sou a Mazón com a portaveu d’una comissió que no treballa