Cullera reforçarà el sistema de drenatge urbà per a previndre inundacions
L’Ajuntament invertix dos milions per a renovar infraestructures hidràuliques i instal·lar col·lectors nous en llocs en els quals es produïxen acumulacions durant episodis de fortes pluges
L’Ajuntament de Cullera durà a terme un pla integral per a acabar amb les inundacions en els punts conflictius de la ciutat durant els episodis de fortes pluges. El consistori busca millorar el drenatge urbà, renovar diferents infraestructures hidràuliques i instal·lar col·lectors i elements de captació com ara embornals i reixetes en zones a on l’aigua sol acumular-se i provocar saturacions en la xarxa pluvial. Cullera va viure, el mes d’octubre passat, una intensa jornada de pluges que, en vint minuts, va deixar més de 40 litres per metre quadrat i que va posar de manifest la vulnerabilitat d’algunes zones del municipi davant d’episodis de pluges torrencials.
El consistori invertirà dos milions d’euros en una desena de zones amb l’objectiu d’aplacar els punts més crítics, reduir riscos, evitar saturacions i evacuar millor l’aigua per a protegir vivendes i carrers. Concretament, l’Ajuntament actuarà en els carrers Molins, Montgó, de la Farola, Serra de Mariola, Penyagolosa, Muntanya i València, en l’avinguda Racó, en el barranc de Palomes, en el barri de la Pedrera i en l’entorn del pavelló cobert.
En el carrer Molins, s’instal·larà una nova xarxa d’aigües pluvials, separada de la de sanejament, per a evitar saturacions, especialment en el tram baix de la via. L’actuació inclourà també la renovació completa de la xarxa de sanejament existent i la de subministrament d’aigua potable. En el carrer Montgó, i connexió amb el carrer de la Farola, es crearà un col·lector nou que conduirà directament l’aigua fins a la xarxa principal de la Farola per a eliminar les acumulacions que es produïxen en el punt més baix del carrer Montgó i millorar el drenatge de tota la zona.
Quant als carrers Serra Mariola i Penyagolosa, s’instal·larà un col·lector pluvial que connectarà amb el ja existent en el carrer Penyagolosa per a millorar l’evacuació dels cabals que solen concentrar-se al final de Serra Mariola. El consistori connectarà l’embornal situat en la cota més baixa del carrer Barranc de Palomes amb la xarxa principal mitjançant una nova conducció. Esta actuació eliminarà l’efecte de “bassa” que es produïa en episodis de pluja i reduirà les afeccions a les vivendes pròximes.
En l’avinguda del Racó s’actuarà en el tram comprés entre el carrer Àguila i Músic Salvador Giner, que comptarà amb un col·lector renovat i punts de captació nous, cosa que permetrà reduir significativament les acumulacions d’aigua en esta via en dies de pluja intensa.
La capacitat de drenatge també augmentarà en el barri de la Pedrera, amb la instal·lació d’un col·lector nou de més secció i la incorporació de punts nous de captació per a minimitzar el risc d’acumulacions habituals. En el carrer Muntanya s’inclou la renovació de la conducció de sanejament, la neteja i l’adequació del canal pluvial i el reforç de murs i terrenys per a previndre erosions i millorar la seguretat en episodis de fortes pluges.
L’actuació en l’entorn del pavelló cobert permetrà renovar i ampliar la xarxa de pluvials del recinte, incrementant el nombre d’embornals i reixetes i renovant el paviment exterior per a dirigir de manera òptima la pluja cap als punts de drenatge.
Estes actuacions se sumen a les obres que ja estan en marxa en el carrer València, a on s’està renovant completament la infraestructura hidràulica, incorporant una nova xarxa de pluvials i ampliant els embornals i les reixetes per a millorar la captació i l’evacuació d’aigua en un dels trams més problemàtics.
La renovació de la xarxa pluvial, en paraules de l’alcalde, Jordi Mayor, “reforçarà la prevenció i ens oferirà més seguretat i protecció ciutadana, ja que reduirà les incidències en espais públics i en cases i plantes baixes”.
