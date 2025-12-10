Iberdrola invertix més de 250 milions en les seues primeres plantes fotovoltaiques a la C. Valenciana
La companyia ha iniciat la construcció dels parcs Ayora 1 i Cofrentes I, que sumaran més de 360 megavats de potència i entraran en funcionament en 2026
Iberdrola ha iniciat la construcció de les seues primeres dos plantes fotovoltaiques a la C. Valenciana, que suposaran una inversió de 252 milions d’euros i sumaran una potència de 366 megavats (MW), la qual cosa contribuirà a incrementar l’autonomia energètica de la Comunitat.
Els parcs Cofrentes I (184 MW) i Ayora 1 (182 MW), els dos a València, generaran més de 650.000 megavats hora a l’any d’energia neta, competitiva i autòctona capaços de donar servici a unes 200.000 llars i evitar l’emissió a l’atmosfera de 52.000 tones de CO₂ a l’any.
La construcció d’estes instal·lacions renovables suposarà una dinamització per al teixit empresarial local i comarcal de la Vall de Cofrents-Aiora, ja que ocuparan, en períodes punta, uns 1.300 treballadors, gran part d’ells de la zona. La companyia està en contacte amb els ajuntaments de l’entorn per a impartir, durant les pròximes setmanes, cursos de formació perquè desocupats de la zona es puguen incorporar als treballs.
A més, també s’ha comptat amb proveïdors nacionals, com Ingeteam, Eiffage, Ormazabal, Mesa, OHLA, entre altres, la qual cosa implica l’enfortiment d’un ecosistema empresarial nacional en el sector de les energies renovables.
La posada en marxa de les plantes fotovoltaiques, prevista per a finals de 2026, comportarà també la creació de llocs de treball local per a tasques de gestió i manteniment, a la qual cosa caldrà sumar el benefici per als propietaris dels terrenys en els quals s’instal·laran les infraestructures, així com per als ajuntaments que les acullen, per la qual cosa la implantació de les instal·lacions contribuirà al desenrotllament econòmic de la comarca.
La companyia, que està duent a terme inversions fotovoltaiques de manera selectiva, lligades a acords de venda d’energia renovable (PPA) i amb socis inversors, compta, en la regió, amb una potència instal·lada de generació de més de 4.840 MW, dels quals més de 3.000 MW són lliures d’emissions de CO₂. Cal ressaltar l’aprofitament hidroelèctric de Cortes-La Muela, que alberga la major central de bombament d’Europa, un emmagatzematge energètic que suposa una garantia per al subministrament del sistema elèctric, juntament amb la central nuclear de Cofrentes.
Pla de convivència amb l’entorn
Les instal·lacions de Cofrentes I i Ayora 1 compten amb diferents projectes per a potenciar la convivència amb la biodiversitat, entre els quals s’inclouen un pla d’informació i educació mediambiental sobre energies renovables, manteniment de vegetació rellevant i corredors per a la millora de la connectivitat, així com tolles per a augmentar i millorar els hàbitats aquàtics de la zona per a refugi d’animals.
També es duran a terme compensacions de superfícies d’hàbitats d’interés comunitari, un fet que suposarà la recuperació de terrenys abandonats pròxims a la ubicació de les instal·lacions. Es preveuen, a més, plantacions perimetrals agroforestals, entre altres mesures, per a la integració paisatgística de les plantes fotovoltaiques.
Per a fer seguiment de l’evolució de l’entorn de les noves instal·lacions, es faran sengles estudis de seguiment de fauna, en el cas de Cofrentes I sobre l’ús que fan del territori les àguiles reials i cuabarrades, en col·laboració amb la Universitat de València, i, en el cas d’Ayora 1, sobre aus estepàries de la zona, a més de la creació d’una reserva de fauna de més de 90 hectàrees.
Estes actuacions formen part del Programa Conviu d’Iberdrola, que naix amb l’objectiu de ser un pla de millora contínua que integra totes les iniciatives i aliances per a la convivència entre energies renovables i la seua contribució al desenrotllament socioeconòmic i a la conservació de la biodiversitat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cullera reivindica el llegat de Juan Piris, el cronista visual que va captar la transformació d’un segle
- Llorca crea una direcció per a les víctimes de la dana i ascendix el “cervell” de Política Lingüística
- Més arbres, paviment de granit i voreres espaioses: així serà el nou carrer Colón
- Este és el nou salari de Carlos Mazón com a diputat en les Corts
- El cotxe elèctric i les marques xineses protagonitzen la Fira de l’Automòbil de València 2025
- Nou Consell amb gestos per a Camps, Catalá i sense quota de Mompó
- Toni Pérez: “Mazón ha assumit la seua responsabilitat”
- De Benissa a València: les noves “famílies” amb comandament en el PPCV de Llorca