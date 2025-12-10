Les cordes (de guitarra) que van unir Robe Iniesta amb Gata i la Marina Alta
Adam Broseta rememora les hores compartides amb el gran músic que ha mort hui als 63 anys: “Hem creat guitarres que encara no existien, imaginant com serien, com sonarien, com cobrarien vida a les teues mans”
Robe Iniesta va tocar les cordes de l’ànima de la Marina Alta. El músic, que ha mort hui als 63 anys, veu i ànima d’Extremoduro i una de les figures més influents del rock en espanyol, va col·laborar estretament amb Adam Broseta i els seus germans, els lutiers del taller artesanal Guitarras Bros, fundat en 1974 a Gata i que mira al Montgó. El mes de juny passat, Adam Broseta compartia amb Levante-EMV una foto històrica, la de Robe i Leiva amb les seues guitarres úniques, personalitzades, artesanals. Les van crear per a ells amb fustes antigues.
Adam Broseta ha difós en les seues xarxes la seua admiració pel músic d’Extremoduro i la tristesa pel gran buit que deixa. Ha rememorat les nits de converses telefòniques amb Robe Iniesta, nits de “riures, desvetlaments, idees boges i somnis que es mesclaven amb el so de les teues cordes. Em costaria explicar el que han significat per a mi totes eixes hores al telèfon, creant guitarres que encara no existien, imaginant com serien, com sonarien, com cobrarien vida a les teues mans. Era com estar en un taller invisible a on tot era possible”.
Intens procés creatiu
“Em sent afortunat de formar part, encara que siga un poc, d’eixe procés creatiu teu que és tan intens”, assenyala Adam.
Robe Iniesta va estar connectat a la Marina Alta per les cordes d’estes guitarres artesanals. Sempre va dir “sí” quan els germans Broseta li van demanar que col·laborara en projectes solidaris.
