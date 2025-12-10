Llorca es reunirà amb Sánchez a la Moncloa el 17 de desembre
Consell i Govern acorden una primera trobada en la qual el nou president vol demanar més coordinació en la dana
El nou president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, es reunirà amb Pedro Sánchez a la Moncloa el pròxim 17 de desembre. Així ho ha pogut confirmar Levante-EMV a través de fonts coneixedores de l’organització de la cita, que es produirà a penes dos setmanes després de l’arribada al càrrec de Llorca, i que acaba de ratificar la Generalitat. El cap del Consell va anunciar, després de la seua presa de possessió, la seua intenció de contactar amb el president del Govern i sol·licitar-li eixa reunió amb l’objectiu de reconduir unes relacions molt deteriorades des de la dana del 29 d’octubre de 2024, que va trencar els ponts institucionals entre Sánchez i Carlos Mazón.
La trobada i la data s’han concretat de manera àgil, després d’unes converses entre Moncloa i el Palau. Un símptoma que apunta a un canvi de to en eixes relacions entre administracions. Cal recordar que Sánchez i Mazón només es van reunir una vegada, poc abans de la tragèdia del 29-O, i no han tornat a veure’s cara a cara més enllà de les conferències de presidents, malgrat el colp de la dana. L’un i l’altre van arribar a estar a penes a 500 metres de distància a València el maig passat, però tampoc va haver-hi reunió. Pérez Llorca ha aconseguit, en 15 dies, tancar una trobada que el seu antecessor no va aconseguir fins a any i mig després de la seua arribada al Palau.
Ara sí que n’hi haurà amb Pérez Llorca. El nou cap del Consell ha anat desgranant, estos primers dies de la seua presidència, la llista de temes que vol abordar en eixa cita, en la qual combina demandes històriques amb necessitats urgents derivades de la dana. Així, el president té previst reclamar una millor “coordinació” en les labors de reconstrucció, per a la qual cosa tornarà a insistir en la necessitat d’activar una comissió mixta en la qual siguen presents tots els nivells de l’Administració.
Unes altres de les qüestions que reclamarà al president del Govern en la reunió serà l’impuls en infraestructures, la reforma del sistema de finançament autonòmic i el corresponent fons d’anivellament fins a pactar el nou model, “regularitat” en els pagaments del FLA, l’aigua “que mereix” la C. Valenciana o que l’executiu central faça seues algunes obres assumides per la Generalitat, que fins ara es financen a base de deute propi autoritzat pel Govern i que el Consell vol que siguen ajudes a fons perdut.
Amb l’arribada de Llorca al Palau, el nivell de retrets públics ha disminuït notablement. El nou president, centrat a reconduir també les relacions amb les víctimes de la dana, que van saltar per l’aire amb Mazón, ha demanat perdó en nom de la Generalitat als familiars de les 230 persones mortes i ha assumit errors propis de l’Administració autonòmica, en concret la seua falta de previsió davant de l’emergència.
En qualsevol cas, encara que amb un altre tarannà, Llorca sí que ha insistit en els últims dies, aprofitant les seues visites a la zona zero de la dana (un altre símbol del canvi d’etapa en el Consell), en la necessitat que Sánchez visite eixes poblacions més afectades per la riuada i assumisca també errors propis. Este mateix dimarts, des de Paiporta, el president va instar el seu homòleg en el Govern central a “mostrar serenitat, entendre la frustració de la gent. Eixe és el treball que hem de fer”.
Llorca ha reclamat també la comissió mixta que Mazón va exigir també amb insistència, encara que sense èxit. L’expresident va arribar a enviar dos cartes a Sánchez reclamant-li l’activació d’este òrgan i va promoure’n un d’idèntic però d’àmbit autonòmic amb ajuntaments, diputacions i l’FVMP. La crítica principal de la Generalitat ha sigut eixa falta de col·laboració, un extrem que, no obstant això, nega Moncloa, que assegura que, més enllà del xoc polític, les relacions són fluides tècnicament.
