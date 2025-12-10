El Pla Cabanyal Canyamelar destinarà 350.000 euros per a comprar en els Blocs Portuaris
El pressupost de la societat es dispara fins a quasi cinc milions i inclou una partida per a continuar augmentant la quota de propietat i aplanar el camí cap al seu enderrocament
El Pla Cabanyal-Canyamelar destinarà quasi 350.000 euros a adquirir vivendes buides dels Blocs Portuaris per a continuar el procés que hauria d’acabar amb l’enderrocament d’estos vetustos immobles. Una acció per a la qual es treballa en dos fronts: l’adquisició —i firma— d’immobles i la busca de reallotjament per als propietaris que encara hi viuen. D’acord amb l’últim càlcul de taxació, eixa partida donaria per a adquirir unes sis vivendes, ja que el preu oscil·la entre els 55.000 i els 60.000 euros. La tinença en els blocs està repartida. En 40 pisos viuen les famílies propietàries dels immobles, mentres que la resta són vivendes ocupades, llogades o buides que Pla Cabanyal-Canyamelar està comprant per a impedir l’entrada d’habitants nous.
Este és el detall més cridaner del pressupost de l’entitat, que arriba puntual —el mateix dia que l’any passat— a la seua rendició de comptes. Quasi cinc milions d’euros, pels 3,2 de l’any passat.
El Consell d’Administració de la societat preveu ingressos per quasi esta xifra, entre la venda de determinats immobles del patrimoni de la societat i una permuta d’immobles amb l’Ajuntament de València.
Dins dels gastos es preveuen també 150.000 euros per a la reforma de vivendes pròpies i quasi 80.000 en reparacions del parc de vivendes de la societat.
El regidor d’Urbanisme i Vivenda, Juan Giner, ha explicat que, des del Pla Cabanyal-Canyamelar, entre els anys 2024 i 2025, “s’han posat a disposició pública més de 50 vivendes i solars per a ús residencial i locals per a ús comercial en el barri per mitjà de procediments com ara subhastes públiques. Els plecs que regulen els procediments exclouen específicament dedicar qualsevol immoble a apartament turístic. El 60 % dels adjudicataris d’un immoble subhastat per la Societat Pla Cabanyal-Canyamelar són o han sigut residents d’estos barris”.
Entre els adjudicataris de vivendes subhastades pel Pla Cabanyal, “el 83 % dedicaran l’immoble a residència habitual, el 100 % són menors de 35 anys i un 50 % són actualment veïns del Cabanyal o Canyamelar. A més, cal recordar que estos immobles en cap concepte podran convertir-se en apartaments turístics”.
