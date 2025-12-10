Serra amplia les bonificacions de l’IBI per a famílies nombroses i monoparentals
El consistori aplicarà bonificacions del 30 % o del 60 % amb límits de 180 i 360 euros, respectivament
L’Ajuntament de Serra ha aprovat una actualització de les bonificacions aplicables a la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles (IBI) amb l’objectiu de reforçar el suport econòmic a les llars amb més càrregues familiars.
Esta actualització amplia per primera vegada les bonificacions a les famílies monoparentals i, alhora, definix dos trams diferenciats per a les famílies nombroses, ajustant el suport municipal a les necessitats de cada tipologia familiar.
Així seran les bonificacions
D’una banda, les bonificacions en famílies nombroses de caràcter general i famílies monoparentals seran del 30 % sobre la quota íntegra de l’IBI, amb un màxim de 180 euros per vivenda habitual.
D’altra banda, les famílies nombroses de caràcter especial tindran una bonificació del 60 %, amb un límit de 360 euros.
Esta actualització de les bonificacions ja està en vigor i es pot sol·licitar fins al 30 de desembre perquè es puguen aplicar sobre l’IBI de 2026.
Reduir pressió fiscal
La mesura, segons l’alcaldessa, Alicia Tusón, “és un pas necessari per a reconéixer l’esforç que fan moltes famílies del nostre municipi. Amb estes bonificacions, volem alleugerir la càrrega econòmica de les llars que més ho necessiten i avançar cap a una fiscalitat més justa i més sensible amb la realitat social”.
L’Ajuntament destaca que estes actuacions formen part de “la voluntat municipal per a reduir la pressió fiscal, reforçar les polítiques de suport a la família i continuar avançant en la cohesió social del municipi”.
