Serra amplia les bonificacions de l’IBI per a famílies nombroses i monoparentals

El consistori aplicarà bonificacions del 30 % o del 60 % amb límits de 180 i 360 euros, respectivament

L’Ajuntament de Serra busca reduir la pressió fiscal en famílies del municipi

L’Ajuntament de Serra busca reduir la pressió fiscal en famílies del municipi / A. S.

Redacción Levante-EMV

Serra

L’Ajuntament de Serra ha aprovat una actualització de les bonificacions aplicables a la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles (IBI) amb l’objectiu de reforçar el suport econòmic a les llars amb més càrregues familiars.

Esta actualització amplia per primera vegada les bonificacions a les famílies monoparentals i, alhora, definix dos trams diferenciats per a les famílies nombroses, ajustant el suport municipal a les necessitats de cada tipologia familiar.

Així seran les bonificacions

D’una banda, les bonificacions en famílies nombroses de caràcter general i famílies monoparentals seran del 30 % sobre la quota íntegra de l’IBI, amb un màxim de 180 euros per vivenda habitual.

D’altra banda, les famílies nombroses de caràcter especial tindran una bonificació del 60 %, amb un límit de 360 euros.

Esta actualització de les bonificacions ja està en vigor i es pot sol·licitar fins al 30 de desembre perquè es puguen aplicar sobre l’IBI de 2026.

Reduir pressió fiscal

La mesura, segons l’alcaldessa, Alicia Tusón, “és un pas necessari per a reconéixer l’esforç que fan moltes famílies del nostre municipi. Amb estes bonificacions, volem alleugerir la càrrega econòmica de les llars que més ho necessiten i avançar cap a una fiscalitat més justa i més sensible amb la realitat social”.

L’Ajuntament destaca que estes actuacions formen part de “la voluntat municipal per a reduir la pressió fiscal, reforçar les polítiques de suport a la família i continuar avançant en la cohesió social del municipi”.

