Sanitat
Suport ciutadà a la vaga de metges: “Treballen en condicions precàries”
El segon dia de la parada de facultatius discorre amb normalitat en els centres sanitaris de València
Segon dia —en seran quatre en total— de la tercera vaga de metges convocada a tot Espanya en menys de sis mesos. Els centres de salut i hospitals valencians estan funcionant amb relativa normalitat en esta segona jornada, a causa també dels elevats servicis mínims, que els professionals han titlat d’“abusius”, per damunt del 50 % en tots els servicis i del 100 % en molts d’estos. Per això, els pacients no estan notant en excés la parada convocada pels facultatius de tot Espanya; molts, fins i tot, desconeixen la convocatòria de la vaga, però els que sí que estan informats i coneixen les reclamacions dels metges, donen en general el seu suport al sector mèdic.
“Els metges treballen en un ambient molt desagradable i precari”, reconeix Inma, que ha acudit al Servici d’Urgències de l’Hospital Doctor Peset de València amb la seua mare, encara que reconeix que l’han atesa “amb normalitat, com sempre”. I afig: “Treballen moltes hores i és impossible que atenguen bé els pacients”. Més enllà de comptar amb un estatut marc propi, els metges reclamen limitar les guàrdies a 12 hores; no a 24 hores, com està estipulat ara; tampoc a 17 hores, com ha proposat el Ministeri de Sanitat. A la Comunitat Valenciana, aprofiten per a protestar pel retard en la implantació de la jornada de 35 hores, una pilota en la teulada de la Conselleria de Sanitat.
En esta mateixa línia s’ha pronunciat María Antonia: “Em sembla normal el que demanen —esgrimix—. Ja fa temps que haurien d’haver-ho demanat, perquè fan un gran sacrifici i no es mereixen algunes de les seues condicions laborals”. Molt ben informada, critica els dobles torns de guàrdia, perquè “és dolent per a ells i per als pacients, perquè treballant tantes hores seguides no raones igual”, o que estes hores no els comptes per a la cotització de la jubilació. Reconeix que, “encara que tinguen raó”, estos dies “perdem els pacients”. No obstant això, també a ella l’han atesa “de seguida”.
Ja 14.000 cites cancel·lades
Falta per conéixer les dades oficials del seguiment d’este segon dia de vaga —CESM els fixa en el 90 % en hospitals i en el 75 % en atenció primària— i de la seua afectació real en nombre de cites, consultes i cirurgies cancel·lades o posposades. Segons les dades oficials del primer dia, oferides per la Conselleria de Sanitat, es van cancel·lar 8.000 consultes, 6.000 proves i 206 cirurgies; és a dir, més de 14.000 procediments. El seguiment de la vaga va ser del 15 % del total de professionals, encara que CESM —el sindicat convocant— va situar la xifra en el 90 % d’entre els professionals no inclosos en els servicis mínims, molt elevat en comparació amb les dos vagues anteriors. “En dies laborables del període de Nadal, hi haurà molta menys gent treballant que hui —expressava la portaveu d’Alacant, M. José Gimeno—. Han elevat els servicis mínims respecte a les vagues anteriors i som la comunitat autònoma amb els mínims més abusius”. De fet, el sindicat ha demanat mesures cautelars al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per una vulneració del dret a la vaga.
Estes exigències d’assistència a treballar, malgrat la vaga, han fet que esta siga imperceptible en molts servicis, com en el d’oncologia del Peset, a on els servicis mínims estan establits en el 100 %. Per això, María José no ha tingut problemes per a assistir a la seua consulta, encara que ha explicat que els “pobres metges estan atabalats”. Ella és una més de les que també dona suport als facultatius, la seua germana és metgessa: “Cobren molt per davall del que deurien —afirma—. Les noves mestresses domèstiques que s’han regulat ara tenen millors sous”.
Aconseguiran els metges les seues peticions? Joaquín no té dubtes: “Són un col·lectiu molt poderós i els donaran el que demanen —expressa—. Després dels polítics i la premsa, són els tercers amb més poder i influència”.
