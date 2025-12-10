Tárrega, la baixa més dura per a Corberán
El central d’Aldaia ha jugat tots els minuts quan ha estat en bones condicions físiques
Pascu Calabuig
Contra l’Atlètic de Madrid, el València CF perdrà el seu únic jugador que ho ha jugat tot quan ha estat disponible. La regularitat de César Tárrega traduïda en xifres espanta qualsevol. De l’inici del 2025 ençà, temps en què l’equip acumula 36 partits de Lliga amb l’entrenador de Cheste, el defensa valencià ha completat els 90 minuts en 35 jornades. Només es va perdre un partit per sanció, la visita de maig a l’estadi Gran Canària, a on els blanc-i-negres van véncer per dos gols a tres a la UD Las Palmas.
Tan sols les targetes han sigut capaces de frenar Tárrega, incombustible des del seu retorn de la cessió al Reial Valladolid. Insubstituïble, de manera especial, per a Corberán. Este dissabte, a les 14:00 hores, en el Metropolitano, novament les targetes obligaran el d’Aldaia a quedar-se a casa. El central, que diumenge va marcar el gol en pròpia meta contra el Sevilla, va veure la groga amb el partit acabat per protestar a l’àrbitre, Guillermo Cuadra Fernández, la decisió de no concedir servici de cantonada en l’última jugada.
Soldat de Corberán
El defensa, internacional sub-21, es tracta, en companyia de Julen Agirrezabala, de l’únic jugador de la plantilla que ha sigut titular en les 15 jornades de la Lliga que s’han disputat en este curs 2025/26. A més, com el porter, ho ha sumat tot de principi a final. Una sèrie que, amb l’excepció esmentada del desplaçament a terres canàries del 3 de maig, comptava, en la campanya anterior, amb 20 partits completats dels 21 en la Lliga amb Corberán en la banqueta.
Al llarg de tot l’any, Tárrega s’haurà perdut només eixos dos partits: Las Palmas i Atlètic. L’última vegada en la qual va ser suplent per decisió tècnica va succeir el desembre de 2024, en la jornada 18 de la temporada passada. No va jugar, per elecció de Rubén Baraja, contra l’Alabés (2-2), en el que va acabar sent el comiat del Pipo com a entrenador valencianista. Llavors, els titulars van ser Cristhian Mosquera i Yarek Gasiorowski. En el triomf en terres canàries, ja amb Corberán com a tècnic, la solució va passar per ajuntar en l’eix de la saga Mosquera amb Mouctar Diakhaby.
Hui dia, tant amb Mosquera com Yarek venuts l’estiu passat, les alternatives no poden ser ja les mateixes. L’absència de Tárrega en el Metropolitano significa un maldecap seriós per a Corberán. L’entrenador ha d’ajustar el centre de la defensa, i les possibilitats escassegen. José Copete, més entonat en les últimes jornades en la part esquerra de l’eix, espera acompanyant. Diakhaby va concloure la setmana passada els entrenaments unint-se parcialment al grup, encara que el seu retorn directament a l’onze després de nou setmanes out per un trencament muscular sembla molt complicat en un partit de tanta exigència contra l’Atlètic. Almenys, no per a resistir sobre la gespa els 90 minuts.
Opcions per al central
Cömert només va ser titular en els 90 minuts de la primera ronda de la Copa a Maracena. En principi, pel que ha mostrat fins ara el tècnic, es perfila com la primera opció en una línia de quatre defenses, sense Tárrega, i comptant que finalment no es córreguen riscos excessius amb Diakha. La saga de quatre, així mateix, forma part del sistema amb què l’equip va reaccionar en els duels contra Betis i Llevant.
En el cas de formar una defensa de cinc, Dimitri Foulquier passaria a actuar com a central destre i Luis Rioja competiria amb Thierry per la samarreta de titular en el carril. Les possibilitats restants, la d’apostar per primera vegada i en el Metropolitano per un central del filial —Rubén Iranzo o Alejandro Panach—, són menors.
“Analitzarem els jugadors disponibles i a veure si recuperem Diakhaby o no”, va comentar Corberán després del partit contra el Sevilla… L’entrenador encreua els dits perquè la recuperació del ‘4’ no patisca sobresalts i discórrega de la millor manera possible en els pròxims quatre dies.
