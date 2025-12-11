Algemesí transformarà l’avinguda del Raval en un parc inundable per a pal·liar riuades
L’Ajuntament projecta un corredor fluvial, després de l’enderrocament d’una dotzena de vivendes en ruïna pels danys de la dana, per a evitar desbordaments
L’Ajuntament d’Algemesí busca convertir l’avinguda de Carlet, la zona més colpejada per la dana en el barri del Raval i en la qual es demoliran una dotzena de vivendes, en un parc inundable amb l’objectiu que, davant d’una crescuda del cabal del riu Magre, s’òmpliga d’aigua i, així, evitar desbordaments que afecten la població. El consistori inclou esta proposta en l’agenda urbana de la reconstrucció que ha elaborat durant estos mesos per a construir una ciutat més resilient enfront de catàstrofes similars a la del 29 d’octubre de 2024.
L’Ajuntament assenyala en el document que el municipi manca d’infraestructures de defensa enfront de desbordaments fluvials, ja siga motes, canalitzacions o zones de laminació associades al riu Magre, per la qual cosa, en cas d’episodis de pluges torrencials o riuades, “la xarxa de drenatge urbà actua com a única barrera enfront d’avingudes”. A això se suma l’absència d’infraestructures verdes multifuncionals, com ara parcs inundables, àrees de laminació temporal o zones d’infiltració, un fet que limita encara més “la capacitat del sistema urbà per a esmorteir les precipitacions extremes i reduïx la resiliència enfront del canvi climàtic”. Amb la finalitat de revertir esta situació, el consistori dissenya un parc fluvial inundable al llarg del marge esquerre del llit del riu per a reduir els desbordaments.
El parc tindria una capacitat d’emmagatzematge temporal d’aigua i, al seu torn, serviria com a espai públic per a la ciutadania. Este se situaria en el marge esquerre del Magre, és a dir, en l’avinguda de Carlet, a on actualment hi ha una dotzena de cases en ruïnes que seran derrocades pròximament a causa dels danys estructurals ocasionats per la catastròfica dana. Com ja va informar Levante-EMV, Algemesí ha destinat prop de 600.000 euros a l’adquisició i la demolició d’estes vivendes en ruïnes amb la finalitat d’alliberar les famílies del cost d’enderrocament i, així, evitar que es torne a construir al costat del riu.
La construcció d’este corredor fluvial es complementaria amb la instal·lació d’una mota de 2,40 metres d’altura, amb un cost de prop de nou milions d’euros, al costat del Magre, per a protegir el municipi de les possibles crescudes del riu i desbordaments cap a la població.
L’agenda també inclou l’adequació de sendes i miradors que connecten el parc fluvial amb la trama urbana amb la finalitat de fomentar el transport sostenible i l’educació ambiental. A més, també planteja millorar la connexió entre els dos màrgens del Magre a través de passarel·les per als vianants resilients i permeables al flux.
Tanc de tempestes
Algemesí no només busca protegir el municipi de desbordaments del riu Magre, com va ocórrer el 29 d’octubre de 2024, sinó que també treballa per a millorar el sistema de drenatge enfront d’episodis de pluges torrencials, que solen provocar col·lapses en els col·lectors i la xarxa de clavegueram. En este sentit, el consistori projecta un tanc de tempestes, que tindrà un cost de 40 milions d’euros i estarà situat en la zona de La Calandria. Este projecte s’inclouria dins del pla director d’aigües de la ciutat, en el qual també es planteja la renovació de tots els col·lectors de la ciutat amb motiu de les obres de recuperació de la xarxa de sanejament després de la dana.
