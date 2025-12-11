Catalá anuncia una ronda de consultes per a modificar el projecte de la plaça de l’Ajuntament
L’alcaldessa advertix que les figuracions encara estaran sotmeses a canvis, després dels dubtes que han suscitat entre floristes, comerciants o pirotècnics i a falta de l’opinió dels servicis municipals
La reforma de la plaça de l’Ajuntament donarà molt de joc fins que es materialitze, que tardarà encara anys. I cada novetat que es produïx genera debat. Per això, quan es van donar a conéixer, amb cerimònia inclosa, les primeres figuracions, estes van ser examinades per les parts implicades, que en van extraure les primeres conclusions. I lògicament, els primers que havien de pronunciar-se són els que treballen allí, siga de manera permanent o estacional. Així ho han fet floristes, comerciants o pirotècnics, potes importants de la vida quotidiana d’esta plaça. De fet, la primera reunió ha sigut este dijous amb els floristes.
La premissa que es vol llançar des de l’Ajuntament ve a ser que les figuracions són sempre molt sofrides, i que, amb el temps, se’ls aplica tota mena de factors de correcció. Que poden ser des de xicotetes cirurgies —fa dos legislatures, la reforma de la plaça del Mercat impedia el pas de la Mare de Déu o de les roques del Corpus, però bastava amb moure amb el Photoshop les palmeres dissenyades així i la baixà a les Covetes”— fins a canvis de més calat. Apel·laven, per això, al fet que eixes converses no havien de ser abans, sinó després.
“Sabeu que vam presentar el projecte per l’afany de transparència i perquè tots tingueren la informació” —ha assegurat Catalá, en al·lusió al fet que fins i tot mediàticament hi havia molta pressió perquè revelara dades—, “però també sabeu que és un procés molt prematur. Falten les converses amb els agents afectats, informes dels servicis municipals… Hi ha camí per fer, i en este hi haurà molt de diàleg”. Per això ha promés que el redisseny de la correcció de l’avantprojecte “s’enriquirà molt amb les aportacions de tots. Estem en el moment correcte per a aconseguir la plaça que tothom vol”, ha assegurat Catalá, que ha sentenciat que “la plaça quedarà molt bonica, d’això que no hi haja dubte”.
No es preveu abans de la pròxima legislatura
Tot això, sense posar terminis. “El regidor” —en al·lusió al titular d’Urbanisme, Juan Giner— “diu que el millor termini és encertar. I faré cas”. Ací va intervindre el regidor mateix, que va assegurar que “sense parlar amb tots, no seria honest donar un termini”. El que pot donar-se per pràcticament segur és que la primera màquina no entrarà en la present legislatura, tenint en compte el camí que queda: refer i donar com a definitiu el projecte i licitar les obres.
