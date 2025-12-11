Celia Torá és la nova directora de la Banda Simfònica de Dones per a 2026
La directora murciana torna a la banda que va dirigir fins a 2023
Celia Torá Mateo és la nova directora de la Banda Simfònica de Dones, formació que ja va dirigir l’any 2023. Reemplaça Eloísa Domínguez. Amb este nomenament, l’FSMCV recupera una batuta que ja va deixar una petjada en la seua anterior etapa. “És tot un honor tornar a la Banda Simfònica de Dones. Quan em van cridar per a la meua primera etapa no m’ho creia i ara tampoc. Sent moltíssima admiració pel moviment bandístic de la Comunitat Valenciana, una terra que m’està donant moltes oportunitats”, assenyala Torá.
Torá subratlla també el valor humà i artístic del projecte: “És un orgull poder posar-me al capdavant d’esta formació que ens permet mostrar el nostre art, que vincula tantes dones entorn de la música i ens permet també crear llaços afectius i de convivència”.
Així mateix, ha recordat les dificultats de la seua primera etapa per les restriccions sanitàries: “Encara hi havia normes de separació entre persones per la COVID, la qual cosa afectava tant la formació com el públic. Per això, tindre ara una nova oportunitat en grans auditoris és una meravella”.
Trajectòria
Natural d’Abanilla (Múrcia), Celia Torá va cursar Fagot i Direcció d’Orquestra en el Conservatori Superior de Música Manuel Massotti Littel de Múrcia. Ha format part, com a fagotista, d’orquestres com l’Orquestra de la Ciutat d’Elx, l’Orquestra del Baix Segura, l’Orquestra UCAM, l’Orquestra 430 de Vigo, l’Orquestra Clàssica Santa Cecilia de Madrid o l’Orquestra del Teatre San Carlo de Nàpols, a més de participar com a fagot principal en el Festival Cervantino de Guanajuato (Mèxic).
En l’àmbit de la direcció, ha sigut guardonada amb el primer premi del Concurs Internacional de Direcció de Bandes Bartolomé Pérez Casas (2022) i ha sigut finalista en el Concurs Internacional de Direcció de Banda Vila de Bétera (2022) i en el Bilbao Musika (2024). En l’actualitat, des de setembre de 2024, és directora de l’Orquestra Simfònica Vila de Sant Joan i de la Banda de la Societat Musical La Paz de Sant Joan d’Alacant.
A més, ha treballat com a directora assistent de José Miguel Pérez Sierra en el Teatre de La Zarzuela de Madrid en la producció de l’òpera Marina (2024) i ha dirigit nombroses formacions de prestigi com la Banda Simfònica Municipal d’Alacant, la Banda Municipal de Música de Santiago de Compostel·la, la Banda Simfònica Municipal de la Corunya, l’Orquestra Simfònica de la Regió de Múrcia o la Banda Simfònica Ciutat de València, entre altres.
Inscripcions
La Banda Simfònica de Dones de l’FSMCV està formada per músiques d’entre 18 i 60 anys procedents de societats musicals de tota la Comunitat Valenciana, amb una plantilla en la qual aproximadament la mitat són estudiants. La seua creació va suposar una fita dins del moviment bandístic valencià, com a reconeixement al paper històric de les dones en la música i com a plataforma de visibilització artística, educativa i social.
La convocatòria per a formar part de la Banda Simfònica de Dones està oberta fins al 18 de desembre.
