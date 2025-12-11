Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Javi Guerra perilla cada vegada més per al Metropolitano

El migcampista del València CF no entrena per tercer dia consecutiu i cada vegada és més dubte contra l’Atlètic: última prova, este divendres

Andrés García

València

Javi Guerra perilla per al partit de dissabte contra l’Atlètic de Madrid en el Metropolitano (14:00 h). El migcampista del València CF no ha entrenat per tercer dia consecutiu a conseqüència del procés gripal que arrossega des del cap de setmana. El de Gilet ha treballat en el gimnàs de la ciutat esportiva de Paterna, però encara no està preparat físicament per a entrenar al mateix ritme que els seus companys. El jugador només té una sessió de treball per davant i cada vegada és més dubte per a enfrontar-se als del Cholo Simeone.

Carlos Corberán haurà de recórrer a Filip Ugrinic si finalment Javi no es recupera a temps per a viatjar a Madrid. El suís guanya protagonisme en l’equip a mesura que millora la seua condició física. El migcampista ha deixat arrere la seua lesió i comença a donar senyals de vida en el València després de tres mesos absent. La seua participació va a més. Contra el Rayo Vallecano va disputar 16 minuts i contra el Sevilla en va jugar 27, amb assistència inclosa en el gol de l’empat: la segona de la temporada. La primera va ser en l’empat (2-2) contra l’Espanyol de la sexta jornada. Les dos a Hugo Duro.

Copete i Dimitrievski, OK

La bona notícia en la ciutat esportiva de Paterna ha sigut la tornada al grup dels “tocats” Copete i Dimitrievski. Els dos es van absentar de la sessió de dimecres, però hui han pogut exercitar-se al mateix ritme que els seus companys. La incorporació del central és vital perquè Corberán persistisca en la seua idea de tornar a la defensa de tres centrals al costat de Cömert i Foulquier. Thierry Rendall i José Luis Gayà serien els carrilers. Mouctar Diakhaby evoluciona favorablement de la seua lesió i apunta a la llista, encara que no està preparat per a jugar d’inici.

