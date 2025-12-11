Javi Guerra perilla cada vegada més per al Metropolitano
El migcampista del València CF no entrena per tercer dia consecutiu i cada vegada és més dubte contra l’Atlètic: última prova, este divendres
Andrés García
Javi Guerra perilla per al partit de dissabte contra l’Atlètic de Madrid en el Metropolitano (14:00 h). El migcampista del València CF no ha entrenat per tercer dia consecutiu a conseqüència del procés gripal que arrossega des del cap de setmana. El de Gilet ha treballat en el gimnàs de la ciutat esportiva de Paterna, però encara no està preparat físicament per a entrenar al mateix ritme que els seus companys. El jugador només té una sessió de treball per davant i cada vegada és més dubte per a enfrontar-se als del Cholo Simeone.
Carlos Corberán haurà de recórrer a Filip Ugrinic si finalment Javi no es recupera a temps per a viatjar a Madrid. El suís guanya protagonisme en l’equip a mesura que millora la seua condició física. El migcampista ha deixat arrere la seua lesió i comença a donar senyals de vida en el València després de tres mesos absent. La seua participació va a més. Contra el Rayo Vallecano va disputar 16 minuts i contra el Sevilla en va jugar 27, amb assistència inclosa en el gol de l’empat: la segona de la temporada. La primera va ser en l’empat (2-2) contra l’Espanyol de la sexta jornada. Les dos a Hugo Duro.
Copete i Dimitrievski, OK
La bona notícia en la ciutat esportiva de Paterna ha sigut la tornada al grup dels “tocats” Copete i Dimitrievski. Els dos es van absentar de la sessió de dimecres, però hui han pogut exercitar-se al mateix ritme que els seus companys. La incorporació del central és vital perquè Corberán persistisca en la seua idea de tornar a la defensa de tres centrals al costat de Cömert i Foulquier. Thierry Rendall i José Luis Gayà serien els carrilers. Mouctar Diakhaby evoluciona favorablement de la seua lesió i apunta a la llista, encara que no està preparat per a jugar d’inici.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cullera reivindica el llegat de Juan Piris, el cronista visual que va captar la transformació d’un segle
- Llorca crea una direcció per a les víctimes de la dana i ascendix el “cervell” de Política Lingüística
- Més arbres, paviment de granit i voreres espaioses: així serà el nou carrer Colón
- El cotxe elèctric i les marques xineses protagonitzen la Fira de l’Automòbil de València 2025
- Nou Consell amb gestos per a Camps, Catalá i sense quota de Mompó
- Toni Pérez: “Mazón ha assumit la seua responsabilitat”
- De Benissa a València: les noves “famílies” amb comandament en el PPCV de Llorca
- Pérez Llorca visita la zona zero de la dana en la seua primera eixida com a president