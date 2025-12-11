L’Institut Valencià de Cultura presenta el tradicional Cant de la Sibil·la en la catedral de València
El drama paralitúrgic es representarà el dimarts 16 de desembre a les 19:30 hores en la catedral de València
L’Institut Valencià de Cultura presenta, un any més, la tradicional representació del Cant de la Sibil·la, que torna a la catedral de València el dimarts 16 de desembre a les 19:30 hores. Prèviament, a les 19:00 hores, tindrà lloc el Toc a Matines, a càrrec del Gremi de Campaners de la Catedral de València, recuperat del manuscrit litúrgic i musical valencià del segle XVI denominat Consueta anònima.
La representació d’este drama paralitúrgic que arriba com a preludi al Nadal tindrà un any més la participació de la formació Capella de Ministrers, amb Carles Magraner com a director musical, i la Coral Catedralícia i l’Escolania de la Verge dels Desemparats, dirigida per Luis Garrido. A més, el Cant de la Sibil·la compta, enguany, amb la col·laboració destacada de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València.
Enguany, per a la representació del Sermó dels profetes, adaptat per Josep Lluís Sirera, l’obra, que compta amb la direcció escènica de Jaume Martorell, tindrà la participació dels alumnes de l’Escola d’Art Dramàtic i del Conservatori Superior de Música de València, a més de l’Associació Amics del Corpus de València.
La catedral de València acull per dotzena vegada este cant profètic, un drama paralitúrgic que, fins al segle XVI, s’escenificava la nit de Nadal en diferents catedrals de la Península, sobretot en l’antiga Corona d’Aragó. És un clar exemple de recuperació patrimonial que va deixar de fer-se en la catedral de València a mitjan segle XVI (es desconeix la data exacta) pel Concili de Trento (1545-1563), que va prohibir les manifestacions teatrals en l’interior dels temples.
Esta representació disposarà de nou, per a la interpretació amb els instruments, de rèpliques dels àngels músics dels frescos de l’altar major de la catedral. L’escolà solista serà Gabriel Padilla, que cantarà des del púlpit i interpretarà la Sibil·la, i es comptarà de nou amb la participació del tenor Jorge Morata.
Carles Magraner, director de Capella de Ministrers, va coordinar en 2006 el projecte de reconstrucció dels 15 instruments, realitzats per prestigiosos lutiers espanyols i europeus, que actualment són utilitzats per la formació per a interpretar-los. Capella de Ministrers va recuperar fidelment en 2012, quasi 500 anys després, la representació que se celebrava en la catedral de València segons la documentació conservada.
La celebració d’este concert és possible gràcies a la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura, la Diputació de València, el Capítol de la Catedral Metropolitana de València, i l’ISEACV – Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València.
El Cant de la Sibil·la té l’entrada lliure fins a completar l’aforament disponible en la catedral.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cullera reivindica el llegat de Juan Piris, el cronista visual que va captar la transformació d’un segle
- Llorca crea una direcció per a les víctimes de la dana i ascendix el “cervell” de Política Lingüística
- Més arbres, paviment de granit i voreres espaioses: així serà el nou carrer Colón
- El cotxe elèctric i les marques xineses protagonitzen la Fira de l’Automòbil de València 2025
- Nou Consell amb gestos per a Camps, Catalá i sense quota de Mompó
- Toni Pérez: “Mazón ha assumit la seua responsabilitat”
- De Benissa a València: les noves “famílies” amb comandament en el PPCV de Llorca
- Pérez Llorca visita la zona zero de la dana en la seua primera eixida com a president