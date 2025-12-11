Preocupació i silenci en el socialisme valencià per les denúncies per assetjament
Catalá carrega contra Bernabé pels casos d’abús a dones i Torró espera la investigació
H.García/M.Falcó
Els casos d’assetjament sexual, insinuacions, tocaments indesitjats i proposicions de favors sexuals per part de dirigents del PSOE han provocat una greu crisi interna que lamina el discurs feminista del partit que lidera Pedro Sánchez i esguita directament les dirigents socialistes valencianes. A la denúncia d’assetjament contra el ja exsecretari general de Coordinació Institucional, Francisco Salazar, s’han succeït, en pocs dies, una altra a Torremolinos i una més, este dimecres, contra el president de la Diputació de Lugo, José Tomé, que ja ha presentat la seua dimissió. Tot, precedit de la investigació a l’exministre José Luis Ábalos per presumpta corrupció que ha destapat el consum de prostitució i tracte vexatori a les dones.
Una crisi interna que l’alcaldessa de València, María José Catalá, va aprofitar este dimecres per a carregar contra la delegada del Govern i secretària d’Igualtat del PSOE, a més de futura candidata a l’alcaldia i rival, Pilar Bernabé. “El seu silenci còmplice és vergonyós”, assegura Catalá. “M’avergonyix, i el que més lamente és que siga valenciana. Esperava molt més”, va dir este dimecres.
Bernabé, per la seua banda, no va voler entrar a valorar el cas més recent de Lugo i en el seu entorn es remetien a Ferraz, a on seguix oberta la investigació en el Comité Antiassetjament pel cas Salazar. La també valenciana Rebeca Torró, la número tres en la direcció del PSOE pel seu càrrec de secretària d’Organització, evita pronunciar-se durant estos dies, fins que es faça públic el resultat de la citada investigació. La ministra de Ciència i secretària general del PSPV-PSOE, Diana Morant, es va manifestar, dijous passat, en la inauguració de la Fira de Nadal de Xixona, sobre els casos d’abusos i es va solidaritzar amb les dones que han fet les denúncies. “Totes són dones feministes que condemnen de manera categòrica” els abusos a les dones, asseguren en el PSPV, en el qual insistixen que el partit “no ha defugit res”. “Diana Morant i Bernabé han condemnat de manera rotunda”.
Condemna i contundència
Els socialistes valencians assistixen amb preocupació a la multiplicació de casos d’abús a dones i insistixen que s’està actuant amb “contundència”, malgrat les crítiques sobre la resposta tardana. Bernabé ha recordat que el seu partit va actuar en juliol davant de les denúncies d’assetjament contra Salazar i ha exigit al PP i a la resta de partits que implanten protocols de detecció de comportaments masclistes i de protecció a les dones.
Està per veure si la contundència que esgrimix el PSOE davant de la multiplicació de casos d’abusos i comportaments inapropiats amb les dones en un partit que té per bandera el feminisme acaba en la Fiscalia o queda en una investigació interna.
