Relleu tranquil a Gata: Josep Signes deixa l’alcaldia i l’assumix el 20 de desembre Toni Signes
El valencianista deixa l’alcaldia després de sis anys i mig i destaca els avanços per a recuperar espais per als vianants i fer un poble més amable
El relleu tranquil. Esta legislatura va inaugurar a la Marina Alta les alternances asimètriques en les alcaldies. Ja no era això dels pactes els líders dels quals es repartien l’alcaldia dos anys i dos anys. Els pactes de progrés (PSPV i Compromís) s’han fet més elàstics. Socialistes i valencianistes van experimentar esta fórmula a Gata de Gorgos i Dénia, i la cosa ha anat bé. El primer relleu es produirà a Gata. El segon serà en maig o juny a Dénia.
L’alcalde de Gata durant els últims sis anys i mig, Josep Signes, de Compromís, ja ha presentat la seua renúncia. Dimarts que ve tindrà lloc el ple en el qual es donarà compte de la dimissió a l’alcaldia. Seguirà com a regidor. I el 20 de desembre, que és dissabte, serà nomenat alcalde Toni Signes, del PSPV. Té la responsabilitat de dirigir l’Ajuntament durant el pròxim any i mig.
Quan, a principi de legislatura, Compromís i PSPV van firmar el pacte, van acordar alternar-se en l’alcaldia: Josep Signes l’ocuparia durant dos anys i sis mesos. Toni Signes estarà un any i sis mesos. D’alguna forma, eixa fórmula reflectia el resultat electoral de cada partit. I va servir per a desencallar una negociació complicada. Els endevins que pronosticaven que valencianistes i socialistes continuarien portant-se com el gos i el gat (les relacions en este municipi han sigut, històricament, tirants) s’equivocaven. El pacte ha funcionat. Si hi ha hagut friccions, les han resoltes de portes endins.
Josep Signes ha confirmat a Levante-EMV que el relleu es farà sense cap problema. “Estava pactat. Les regidories queden igual”. Ha afirmat que se sent satisfet pel que s’ha aconseguit en estos anys en l’alcaldia. Ha destacat les obres de reurbanització en el centre urbà. Els vianants han guanyat espai, s’han eliminat barreres arquitectòniques i, ara, el poble, alliberat de cotxes, és més amable. També ha canviat la percepció. Ara, quan l’Ajuntament fa enquestes, ja una majoria molt notable dels veïns aposta per la plataforma única urbana i per anar traient el trànsit dels carrers més cèntrics.
Ampliació de l’institut i nou edifici multiús
També ha subratllat l’impuls que se li ha donat a l’ampliació de l’institut o al projecte d’edifici multiús del parc Enric Valor.
L’alcalde ixent avança que tot el Govern local continuarà reivindicant que el centre de dia i d’envelliment actiu que ara s’està construint siga de gestió pública. Li exigixen a la Generalitat que assumisca la gestió i que no el privatitze.
