Utiel premia el reciclatge amb vals de compra en comerços locals gràcies al CVI
Més de 120 establiments locals participen en la campanya nadalenca “El meu compte ambiental”
El Consorci València Interior (CVI) ha posat en marxa a Utiel una nova edició de la campanya nadalenca de repartiment de vals de compra dirigida a premiar les veïnes i els veïns que han depositat adequadament els seus residus en l’ecoparc i l’ecomòbil. A través del programa “El meu compte ambiental”, la iniciativa reconeix el compromís mediambiental de la ciutadania i el convertix en un benefici directe per a les famílies i per al teixit comercial del municipi.
Gràcies a esta campanya, els vals podran canviar-se en més de 120 comerços locals adherits, a fi de fomentar les compres de proximitat i el dinamisme de l’economia local en una de les èpoques més importants per al xicotet comerç com és Nadal.
El procediment és el següent: totes aquelles persones que hagen fet ús de l’ecoparc o de l’ecomòbil del CVI al llarg de l’any hauran de telefonar al 637 588 567 per a sol·licitar cita prèvia i poder arreplegar els seus vals de compra. El termini de recollida estarà obert fins al 10 de gener, en la seu de la Mancomunitat de Interior Tierra del Vino, situada en el carrer Adarve, número 5, d’Utiel. Els vals podran canviar-se fins al 30 de gener en els establiments participants. En la passada edició, el CVI va repartir 16.180 euros i va beneficiar més de 1.330 famílies que van veure com s’alleujava la seua economia durant les festes de Nadal amb esta campanya.
Esta iniciativa està consolidada i amb esta es pretén unir el bon comportament mediambiental amb l’impuls al comerç local gràcies, d’una banda, a l’Ajuntament d’Utiel, i, d’altra banda, a la col·laboració de l’Associació del Comerç i la Indústria d’Utiel i l’Associació Utiel Gastronòmica. I és que els comerciants fa anys que col·laboren activament amb esta tasca de reconeixement a les persones d’Utiel que ajuden a aconseguir millors resultats mediambientals en les instal·lacions del CVI.
