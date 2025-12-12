Aemet llança una alerta taronja per pluges per al cap de setmana en l’interior sud de València
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) preveu un cap de setmana amb pluges i temperatures més baixes, especialment en el sud de la província de València, a causa de la borrasca Emilia, procedent del nord d’Àfrica
Hi haurà un canvi total en l’oratge este cap de setmana si es complixen les prediccions de la delegació autonòmica de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que ha llançat una “alerta taronja” per a l’interior sud de la província de València. Així, els tècnics exposen que “serà un cap de setmana plujós i fred. La borrasca Emilia, situada en el nord d’Àfrica, provocarà un gir de vent a llevant i gregal, la qual cosa donarà lloc, demà, a un cel molt nuvolós, amb precipitacions en el sud de València i l’extrem nord d’Alacant, més febles i disperses en la resta”.
“El vent de component est i nord-est s’anirà intensificant demà. I diumenge serà el dia en què les precipitacions seran més generalitzades, sobretot en el litoral d’Alacant i mitat sud de València. En estes zones poden ser localment fortes. No farà un fred excessiu, per la qual cosa la cota de neu estarà molt alta, però la combinació de vent de llevant, nuvolositat i pluja a partir de demà a la vesprada donarà lloc a un ambient hivernal”, afigen.
Així, tot fa pensar que la calor que s’ha registrat de manera més o menys constant en les últimes jornades anirà remetent. És temps de tornar a tirar d’armari i apostar per peces que ajuden a combatre el fred.
