Sanitat
Els metges eleven la pressió amb una manifestació hui a València per a tancar els quatre dies de vaga
La marxa finalitzarà en el Palau del Temple per a demanar a l’executiu un estatut marc propi en el qual “tindre veu individual” per a negociar les seues condicions laborals
Els metges han dit prou i reclamen millores en les seues condicions laborals. Després de tres dies en vaga a tot Espanya, amb un seguiment alt, els facultatius valencians eleven la pressió a la ministra Mónica García per a reclamar-li un estatut marc propi —hi ha algunes demandes, també, per al conseller Marciano Gómez— amb una manifestació convocada a les 19 hores amb inici en la plaça Sant Agustí i final enfront de la Delegació del Govern. Allí es van concentrar en les dos vagues anteriors, la de juny i la d’octubre, celebrades en menys de sis mesos.
“No podem continuar veient una mitjana de 50 o 60 pacients diaris en atenció primària, perquè, al final, caiem, i està en risc la salut de tots: dels pacients i la nostra”, reivindicava este dijous María Pilar Valero, la secretària provincial de CESM, el sindicat convocant. Entre altres reclamacions, demanen que les hores de guàrdia no es continuen pagant per davall de l’hora ordinària i que tributen per a la jubilació.
Així va la negociació
Els facultatius consideren que García no els oferix la possibilitat de tindre “veu pròpia” en la negociació, al compartir espai amb la resta de categories professionals, i, per això, demanen un estatut propi, una cosa que, en principi, la de Sumar es nega a donar-los, com explicava recentment en un fil d’X, en el qual assegurava haver abordat la majoria de les peticions dels seus companys de professió.
Després de l’alt seguiment que ha tingut la major parada de metges a Espanya en els últims 30 anys (a la Comunitat Valenciana, el 80 % dels metges que podien fer vaga, s’hi han sumat, malgrat els “servicis mínims abusius” per a CESM), la cartera de Mónica García ha decidit obrir-se a la negociació amb el Comité de Vaga i, ahir, va mantindre una reunió, durant la qual es va obrir a negociar; hi ha una nova reunió convocada per al pròxim 17 de desembre.
Balanç “positiu” de la vaga de metges
El seguiment de la vaga està sent del 80 % en el conjunt de la sanitat valenciana, segons les dades de CESM. Sanitat reduïx eixa xifra, perquè fa balanç sobre el total de la plantilla: dimarts i dimecres van ser del 15 %, i este dijous es va incrementar fins al 16,04 % en tota l’autonomia. Malgrat això, Valero qualificava la mobilització de “molt positiva”, perquè “hi ha hagut la voluntat de participar, malgrat els servicis mínims abusius”. Estos han sigut del 100 % en els servicis essencials i urgències de primària, i del 50 % en la resta de servicis, centres de salut i consultes externes, a on la parada s’està notant més. En el primer dia de vaga, des de CESM criticaven que hi havia més gent treballant durant la parada que en els dies de vacacions de Nadal.
La setmana es tancarà amb quasi 60.000 cancel·lacions provocades per la vaga, la qual cosa obligarà la Conselleria de Sanitat a reprogramar estes cites en un sistema ja per si mateix saturat. “Si la població no nota la parada, no pot entendre les nostres reivindicacions —explicava Valero—. Només volem millorar les nostres condicions, treballar en condicions i oferir una assistència de qualitat”.
