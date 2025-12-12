Empresaris i docents analitzen propostes per a modernitzar l’FP
L’IES Joan Fuster va organitzar una jornada a Cullera per a impulsar el talent jove
Cullera va acollir ahir una jornada per a impulsar la col·laboració entre la Formació Professional (FP) i el teixit empresarial organitzada per l’IES Joan Fuster de Sueca. L’esdeveniment, amb el títol “Talent PIME 2025”, reafirma el paper crucial dels centres educatius en la connexió del talent jove amb les necessitats reals de les xicotetes i mitjanes empreses (PIME) de la Comunitat Valenciana.
La jornada, cofinançada per la Unió Europea i la Conselleria d’Educació, es va centrar en la família professional de transport i manteniment de vehicles i va ser dissenyada com a projecte col·laboratiu per a impulsar la innovació en l’àrea del transport i de la logística.
L’IES Joan Fuster no només va organitzar l’esdeveniment, sinó que també va aportar experiències en directe. Pilar Doñate, professora de FOL (Formació i Orientació Laboral) de l’institut, va dinamitzar el segment “Impuls de reptes”, amb l’objectiu d’identificar els desafiaments formatius i tecnològics que marquen el futur del sector, com la digitalització i la gestió de flotes.
Després del descans, la jornada va seguir amb reunions de treball en grups, en les quals empresaris, docents i professionals van analitzar propostes concretes per a modernitzar els currículums d’FP i desenrotllar programes d’FP Dual que responguen a la demanda de professionals altament qualificats.
La jornada va culminar amb una taula redona i posada en comú de resultats, en què es van destacar els acords per a estretir llaços i promoure la inversió en equipament i formació contínua.
