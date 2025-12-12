Energia
Iberdrola promou el primer parc eòlic i fotovoltaic a la C. Valenciana amb 180 milions d’inversió
La planta híbrida permet aprofitar el vent a la nit per a maximitzar la producció d’energia
Iberdrola invertirà 180 milions d’euros en el primer parc renovable híbrid de la Comunitat Valenciana. El projecte, amb plaques fotovoltaiques a la Vall de Cofrents-Aiora i aerogeneradors a Albacete, permetrà aprofitar el vent a la nit per a maximitzar la producció d’energia. La patronal valenciana d’empreses d’energies renovables (Avaesen) explica que el projecte suposa una fita i que es beneficiarà del fet que en el límit de València amb Albacete bufa més vent a la nit que en altres zones d’Espanya pel règim de brises del Mediterrani.
El parc, segons arreplega la informació pública del projecte, l’impulsa Iberenova Promociones (filial de renovables d’Iberdrola). La iniciativa combina el parc fotovoltaic que Iberdrola acaba de començar a construir a la Vall de Cofrents-Aiora (Cofrentes I), amb 184 megavats (MW) de potència instal·lada, amb el parc eòlic d’hibridació Cofrentes I, amb 45 MW. Els aerogeneradors del parc eòlic estaran distribuïts entre les poblacions de la província d’Albacete de Carcelén, Alpera i Alatoz (en el límit amb València), i la xarxa de connexió i la subestació que donarà servici a la planta es trobaran en el terme municipal d’Ayora.
Hibridació
Iberdrola invertix 130 milions en el parc fotovoltaic Cofrentes I i 59 milions en la planta eòlica i la hibridació (55 milions a Albacete i 4 a València). La planta eòlica tindrà deu aerogeneradors de més de cent metres d’altura. El parc estarà connectat a la subestació de la planta fotovoltaica Cofrentes I amb una línia elèctrica de 18 quilòmetres.
El principal avantatge d’esta mena de plantes és que reduïxen la imprevisibilitat de l’energia renovable (per falta de vent o de sol) i optimitzen l’ús de les infraestructures. Marcos J. Lacruz, president de la patronal valenciana de renovables, explica que, des del punt de vista de la infraestructura, té “sentit, perquè aprofites més els recursos i l’amortització és més ràpida”. Lacruz afig que la Comunitat Valenciana és una zona especialment interessant per a esta mena de projectes, perquè en altres parts d’Espanya no és tan fàcil que bufe vent a la nit.
La planta fotovoltaica Cofrentes I està situada en els termes municipals d’Ayora i Zarra i comptarà amb prop de 400.000 mòduls fotovoltaics d’estructura fixa, capaços de generar 332.000 megavats hora (MWh) a l’any, l’equivalent al consum de més de 100.000 llars. La inversió prevista per a esta fotovoltaica és de 130 milions i es calcula la generació de fins a 650 ocupacions en els períodes punta de construcció.
La companyia està en contacte amb els ajuntaments de l’entorn per a impartir, durant les pròximes setmanes, cursos de formació perquè desocupats de la zona es puguen incorporar als treballs. La posada en marxa de la planta fotovoltaica, prevista per a finals de 2026, comportarà també la creació de llocs de treball local per a tasques de gestió i manteniment.
Les renovables han començat a guanyar terreny després d’anys d’estancament pel bloqueig burocràtic. La potència fotovoltaica ha crescut un 22 % en l’últim any a la Comunitat Valenciana després de la connexió de parcs solars que sumen 109 megavats. L’energia verda ja representa un 36 % del parc de generació, segons revela un informe de l’Observatori d’Energies Renovables de Foro Sella, elaborat per Opina 360 amb dades de Red Eléctrica.
Impuls
Els parcs solars valencians connectats a la xarxa sumen una potència conjunta de 594 MW, enfront dels 485 MW de l’any passat. Alguns d’eixos parcs han acumulat una tramitació de fins a sis anys. No obstant això, ara, la situació està canviant. La Generalitat ha donat un impuls a la gestió administrativa dels projectes després d’escoltar les reivindicacions de la patronal valenciana d’empreses renovables (Avaesen).
Suscríbete para seguir leyendo
- Cullera reivindica el llegat de Juan Piris, el cronista visual que va captar la transformació d’un segle
- L’Institut Valencià de Cultura presenta el tradicional Cant de la Sibil·la en la catedral de València
- Llorca crea una direcció per a les víctimes de la dana i ascendix el “cervell” de Política Lingüística
- El cotxe elèctric i les marques xineses protagonitzen la Fira de l’Automòbil de València 2025
- Camps ja exercix d’oposició interna en el PPCV i obri foc contra Llorca
- Nou Consell amb gestos per a Camps, Catalá i sense quota de Mompó
- Toni Pérez: “Mazón ha assumit la seua responsabilitat”
- De Benissa a València: les noves “famílies” amb comandament en el PPCV de Llorca