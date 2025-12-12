Les franquícies s’apoderen de Marqués de Campo a Dénia
El restaurant que una famosa cadena d’hamburgueses obrirà en el “rovellet” de la ciutat de la gastronomia ja mostra els cartells: no són excessivament aparatosos, atés que la façana està protegida
En les plaques del carrer Marqués de Campo, l’històric bulevard de Dénia, s’aclarix que el tal Josep Campo Pérez (1817-1889) va ser “promotor” del tren Carcaixent-Gandia-Dénia, línia que es va obrir en 1884 i que es va tancar el 10 de febrer de 1974. El progrés arribava per via estreta, la d’aquell ferrocarril. Ara no hi ha tren, però el progrés va per “via ampla, amplíssima”. I transforma el paisatge urbà de Dénia.
Marqués de Campo, el “rovellet” de la ciutat creativa de la gastronomia de la Unesco (just ara es complixen deu anys d’eixa fita, del reconeixement que va fer de Dénia una trinxera de la dieta mediterrània), perd, a poc a poc (o molt a molt), autenticitat. Van tancant els comerços i restaurants de sempre. I s’obrin més i més franquícies. Entre els pocs que resistixen hi ha la gelateria Verdú, oberta en 1953, i la taverna Eulalia, que va arribar en 1982 i que enguany ha rebut el Solete de la Guia Repsol.
Ja se sabia, des de fa un any, que una famosa cadena d’hamburgueses havia posat els ulls en Marqués de Campo. Les obres per a renovar el local i adaptar-lo als ritmes dels restaurants de fast food van començar el mes de març passat, després de les Falles. Esta setmana s’han col·locat en la façana, façana protegida, els rètols del Burger King. No són excessivament aparatosos. La normativa impedix posar ací grans lluminosos.
Negocis idèntics, el mateix paisatge comercial
Les franquícies s’apoderen de Marqués de Campo. Ocorre el mateix que en tots els centres urbans de les ciutats: negocis idèntics, uniforme paisatge comercial. A Dénia, hi ha restaurants de cuina tradicional i de producte. També n’hi ha de gastronomia creativa. Una oferta saborosíssima. Però és tot un símbol que el menjar ràpid es faça lloc (un lloc gran) en el cor de la ciutat, en l’històric bulevard de Marqués de Campo.
