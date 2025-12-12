El Llevant UE decidix si Etta Eyong juga contra el Vila-real
El club granota ha de pagar 100.000 euros perquè l’atacant dispute el partit d’este diumenge contra el Submarí
Etta Eyong tornarà a ser la referència del Llevant, este diumenge, contra el Vila-real. El club, segons avança Superdeporte, ha pres la decisió de depositar els 100.000 euros estipulats en el contracte que va firmar fins a 2029 abans d’aterrar a Orriols procedent de La Ceràmica. La quantitat haurà de ser abonada en cas que el davanter siga alineat contra el seu exequip, però l’entitat llevantinista ho assumix sense remordiments i conscient que no pot prescindir d’un dels seus futbolistes més valuosos, ansiós de tallar una mala ratxa de cara a porta d’aproximadament un mes i mig.
La decisió, consensuada entre totes les parts i sense generar massa debat en l’esfera granota, pretén transmetre absoluta confiança a una de les seues màximes referències i demostrar que l’aposta per Etta Eyong és ferma. El camerunés no veu porteria des del 26 d’octubre, però el Llevant UE, més enllà de la seua tessitura econòmica, considera el ‘21’ com una de les seues peces més transcendentals i un recurs capaç de marcar diferències de cara a l’escalada cap a una salvació que es troba a cinc punts de distància, però que serà més fàcil de perseguir amb Etta Eyong en l’atac.
La possibilitat de depositar els 100.000 euros, quantitat avançada per Ismael Algarra en el seu canal de Twitch, va ser valorada seriosament tal com va informar Sin tregua, que va posar en pista l’obstacle econòmic per a comptar amb Etta de cara al partit contra el Vila-real fa unes setmanes. No obstant això, Superdeporte assegura, des de principis d’esta setmana, que es vestirà de curt contra el Submarí Groc. Presa la decisió per part del Llevant de pagar la “penalització” perquè el ‘21’ lidere el seu equip des de la davantera contra el Vila-real, l’atacant, una vegada finalitze el partit de diumenge, partirà cap al Camerun per a concentrar-se amb la seua selecció de cara a la Copa Àfrica que arranca el 21 de desembre i finalitza el 18 de gener, no sense abans deixar-se l’ànima sobre la gespa del Ciutat de València per a sumar tres punts d’una importància vital.
Centrat i motivat
Sabent la seua disponibilitat, Etta Eyong afronta el partit amb un extra de motivació. El davanter va haver d’eixir del Vila-real en les últimes hores de mercat i després que des de les oficines de La Ceràmica li comunicaren que, en cas de voler comptar amb minuts, havia d’anar-se’n a la recerca d’una nova aventura a causa de la competència en la davantera groga. Malgrat això, la seua eixida al Llevant va generar discrepàncies en el sector groguet de la Plana Baixa després del seu impactant inici de competició. Sota la tutela de Marcelino García Toral, va jugar tres partits de titular, va marcar un gol i va donar dos assistències. De fet, després de marcar-li a l’Oviedo en la primera jornada de lliga, va fer una declaració d’intencions manifestant el seu desig de seguir a La Ceràmica, però a Vila-real tenien uns altres plans. Feliç i orgullós de representar el Llevant, Etta Eyong desafia el seu exequip amb la intenció de retornar-li al club granota l’aposta realitzada per a comptar amb els seus servicis.
