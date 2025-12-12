La redacció d’À Punt examina el seu director d’Informatius després de mesos de conflictes
El Consell d’Informatius obri una consulta prèvia a un informe per a “manifestar el desacord” amb la direcció
El Consell d’Informatius d’À Punt ha obert una consulta entre la redacció per a valorar l’actuació de l’actual direcció d’Informatius. Arriba enmig d’una certa inquietud en la cadena en un còctel en el qual es palpa un ambient creixent de malestar intern dels treballadors, crítiques per algunes de les últimes cobertures d’esdeveniments destacats, com la manifestació de l’aniversari de la dana, i una possibilitat de canvi en la cúpula després de l’eixida de Vicente Ordaz, fins ara president del Consell d’Administració i que acaba de ser nomenat secretari autonòmic de Comunicació.
L’eixida d’Ordaz de la radiotelevisió pública obliga al fet que les Corts trie un nou membre d’este Consell d’Administració. El relleu ràpid seria un nou pacte de PP i Vox, que podrien nomenar, així, el nou representant (així ho preveu la llei que van aprovar els dos partits fa any i mig), que, posteriorment, podria ser elegit president de la corporació pels membres del Consell d’Administració. No obstant això, les apel·lacions de Juanfran Pérez Llorca a l’acord amb l’esquerra podrien obrir el ventall d’aspirants.
El PSPV ha manifestat el seu interés a tindre algun tipus de representació en un ens del qual van quedar exclosos (igual que Compromís) fa un any quan populars i voxistes van pactar els set consellers que s’elegixen en les Corts. Aquella elecció va activar la nova llei impulsada per les dos formacions i que ha acabat desencadenant una sèrie de canvis, començant per l’elecció d’Ordaz i baixant en cascada amb l’entrada de Francisco Aura com a director general en substitució del dimitit Alfred Costa, i, posteriorment, el nomenament de Josep Magraner, extreballador de Canal 9 i fins llavors en l’EMT, que depén de l’Ajuntament de València, com a director d’Informatius.
Magraner és el càrrec al qual ara el Consell d’Informatius sotmet a examen, un òrgan de representació de la plantilla que substituïx el que hi havia en la llei anterior. Este ha perdut marge de maniobra i competències per a influir en les decisions de la radiotelevisió pública valenciana, abans del canvi de llei. El reglament anterior preveia la consulta a la redacció, amb caràcter previ i vinculant, sobre les propostes de la cadena per a ocupar la direcció d’Informatius. Amb el nou reglament en vigor, el Consell d’Administració no va acceptar la continuïtat de la consulta, segons recorda l’òrgan en una comunicació remesa a la plantilla este dijous.
“Visió clara de la redacció”
Ara, passats més de sis mesos des dels nomenaments (període mínim que estipula el reglament), el Consell d’Informatius pot manifestar per escrit al Consell d’Administració el seu desacord respecte a les direccions, en virtut de l’article 18 del reglament. En eixe context, han obert una consulta, encara que manca d’efectes pràctics segons la nova normativa. “És probable que ens neguen un reconeixement oficial dels resultats, al·legant la falta de previsió en el reglament. Però este Consell [d’Informatius] considera que, independentment de quins siguen eixos resultats, oferirà una visió molt clara del que pensa la redacció”, reconeix el comunicat.
De fet, fonts d’À Punt ja avancen que es tracta d’“una consulta particular sense cap cobertura reglamentària” i que “s’extralimita sobre la Llei 2/2024, de la Generalitat”. “No està prevista en l’Estatut del Consell d’Informatius”, assenyalen, a més d’apuntar que és una votació telemàtica sense control intern.
Este procés consultiu es produïx hores després que el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV), autoritat audiovisual independent i supervisora dels mitjans audiovisuals a la Comunitat Valenciana, manifestara la seua discrepància davant de la falta de cobertura de la manifestació contra Mazón per l’aniversari de la dana, qualificant esta actuació de “deficient”. Este episodi va generar molt de malestar intern en la plantilla.
No ha sigut un cas aïllat. En els últims mesos, els canvis i la tensió política han propiciat diversos conflictes interns. Enguany s’han produït diverses renúncies de caps en llocs clau; alguns canvis en posicions sensibles, com els periodistes que cobrien la informació de Presidència, i diverses apel·lacions a la clàusula de consciència, una figura que permet als treballadors rescindir el seu contracte. També s’han produït baixes mèdiques per episodis d’ansietat lligats a la cobertura de l’actualitat política.
Fins i tot hi ha hagut diversos conflictes entre la plantilla i la casa per episodis com la filtració a TVE d’un vídeo i el seu àudio gravat en el Cecopi el 29 d’octubre de 2024, així com un comunicat posterior emés a l’inici de l’informatiu. El xoc es va reproduir per l’emissió d’una correguda de bous històrica la vesprada en què es produïa una manifestació multitudinària a València contra Carlos Mazón, en el primer aniversari de la dana.
