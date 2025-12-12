Ricard Camarena, Isabel Sanchis, Ángeles López Artiga i Magüi Mira, Premis al Mèrit Cultural Ciutat de València
Les persones guanyadores d’este reconeixement honorífic rebran un trofeu com a homenatge a la seua labor i la qualitat de les seues aportacions
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València ha aprovat este divendres la concessió de la IV edició dels Premis al Mèrit Cultural Ciutat de València. Segons la decisió del jurat, presidit pel regidor d’Acció Cultural, José Luis Moreno, les persones destacades en la convocatòria de 2025 són el cuiner xef Ricard Camarena, la dissenyadora de moda Isabel Sanchis, la compositora de música i pedagoga Ángeles López Artiga, i l’actriu i directora de teatre Magüi Mira.
Moreno, portaveu també del Govern local, ha recordat, en un comunicat, que la convocatòria Premis al Mèrit Cultural Ciutat de València reconeix persones físiques o jurídiques vinculades a la ciutat que hagen destacat en qualsevol disciplina cultural. Els guardons són honorífics i les persones guanyadores reben un trofeu com a homenatge a la seua labor i la qualitat de les seues aportacions a l’àmbit cultural valencià i general.
Els mèrits
Tal com s’assenyala en l’acord aprovat per la Junta de Govern Local, Ricard Camarena és reconegut “per ser un dels grans cuiners de la gastronomia contemporània, un creador que ha convertit València en un punt de referència culinària internacional”. “La seua cuina naix del territori, del producte i d’una sensibilitat única per a transformar l’horta, la mar i la tradició en experiències plenes d’harmonia, emoció i veritat”.
El Premi al Mèrit Cultural Ciutat de València a la dissenyadora de moda Isabel Sanchis reconeix la seua capacitat per a “combinar la tradició artesanal amb la modernitat, consolidant la seua trajectòria com un referent del disseny femení, sofisticat i atemporal. Les seues creacions busquen enaltir la silueta femenina mitjançant volums, brodats exclusius i un patronatge meticulós, amb una proximitat més pròpia de l’alta costura que del prêt-à-porter”.
Per la seua banda, el Premi al Mèrit Cultural Ciutat de València atorgat a Ángeles López Artiga assenyala que és “una de les creadores i pedagogues més destacades de la música valenciana contemporània”. “La seua trajectòria —se subratlla—, extraordinària tant per la seua amplitud com pel seu impacte cultural, la situa com una figura imprescindible en la vida musical de València i d’Espanya”.
Finalment, l’actriu i directora de teatre Magüi Mira, Premi al Mèrit Cultural Ciutat de València, és destacada com “una de les figures més sòlides i versàtils de l’escena espanyola, capaç de deixar una petjada profunda tant davant com darrere de l’escenari. La seua trajectòria, marcada per la valentia artística i la curiositat intel·lectual, ha consolidat una obra que dialoga amb el públic des de l’emoció, la lucidesa i un compromís absolut amb la veritat del personatge i la potència del relat”.
Un “orgull”
Juan Carlos Caballero ha felicitat les persones reconegudes en esta IV edició, i ha assegurat que “totes, en cada un dels seus àmbits, són reconegudes a escala local i nacional, i exporten la imatge de la ciutat i la Comunitat dins i fora de les nostres fronteres”. “En cada un dels àmbits als quals representen i dels quals venen són un orgull nacional i, si em permeten, un orgull local de València”. “No moltes vegades es reconeix prou les persones en la seua pròpia ciutat, en la seua pròpia casa —ha subratllat—, i, amb estos Premis al Mèrit Cultural, el que pretenem ja no és només donar suport a la cultura de la nostra ciutat i donar-li la posició i el lloc que mereixen, sinó, a més, visibilitzar les persones que són referents”. “Volem reconéixer-los ací, en la seua ciutat; que senten l’afecte, el suport i l’orgull que sent la seua ciutat per tindre’ls”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cullera reivindica el llegat de Juan Piris, el cronista visual que va captar la transformació d’un segle
- L’Institut Valencià de Cultura presenta el tradicional Cant de la Sibil·la en la catedral de València
- Llorca crea una direcció per a les víctimes de la dana i ascendix el “cervell” de Política Lingüística
- Talen 52 arbres a la Canyada, alguns de més de mig segle de vida
- Camps ja exercix d’oposició interna en el PPCV i obri foc contra Llorca
- El cotxe elèctric i les marques xineses protagonitzen la Fira de l’Automòbil de València 2025
- Nou Consell amb gestos per a Camps, Catalá i sense quota de Mompó
- Toni Pérez: “Mazón ha assumit la seua responsabilitat”