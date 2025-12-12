Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fundadores ValènciaEl tiempo en ValenciaReforma Plaza AyuntamientoVox y LlorcaCaseros condenadosGrau Vell SaguntViviendas Alzira
instagramlinkedin

Talen 52 arbres a la Canyada, alguns de més de mig segle de vida

Compromís denuncia que l’actuació és “una barbaritat ecològica”

L’execució respon a un projecte de 5,5 milions d’euros per a millorar les voreres i la seguretat

Tala d’arbres a la Canyada, a Paterna

Tala d’arbres a la Canyada, a Paterna / L-EMV

Redacción Levante-EMV

Paterna

La Canyada tindrà ara 52 pins menys. L’Ajuntament de Paterna ha executat la tala d’este mig centenar d’arbres, una cosa que per a Compromís és una “barbaritat ecològica” i que va en contra de la preservació de l’entorn natural en el qual s’enclava este barri paterner. Una denúncia que ja van fer fa a penes un mes. “Això no és estimar el barri, no es pot talar l’arbratge per a tindre una vorera més bonica; el projecte hauria de pensar en el manteniment de les unitats naturals”, lamenta el regidor Carles Martí.

Tala de árboles en la Canyada, en la calle 29.

Tala d’arbres a la Canyada, en el carrer 29 / L-EMV

Compromís lamenta que, a més, hi ha pins que tenen una vida de més de cinquanta anys, que tallen “d’una plomada i sense cap mena de mirament”. En principi, assenyalen, la raó que al·leguen és l’accessibilitat dels carrers, perquè han de tindre una amplària determinada.Els valencianistes assenyalen, però, que això podria complir-se sense tallar “d’arrel” història natural del barri.

Concretament, alerten que “seran 52 pins de gran grandària i edat avançada, a més d’un nombre indeterminat de iuques”, que desapareixeran del mapa per a donar pas al Projecte bàsic i d’execució via pública 2025 fase I la Canyada, que “afectarà carrers tan emblemàtics com el carrer 29, Montecanyada, la rotonda del Pla del Pou o el carrer 200”.

Com ja va denunciar la portaveu valencianista, Carmen Gayá, el més sorprenent és que “cap dels arbres serà talat per malaltia, perill estructural o mort vegetal. Els informes municipals parlen de danys sobre les infraestructures viàries i seguretat”. Justificacions que, segons la formació valencianista, arriben després de dècades de convivència pacífica entre arbres, voreres i veïns.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents