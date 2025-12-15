Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos anys sense un pla de seguretat viària en una ciutat que acumula 13 morts en 11 mesos

València fa dos anys que té el Pla director de seguretat viària caducat, i sense vistes de ser revisat

Un motorista va perdre la vida en novembre al costat de l’Hospital Clínic

Héctor Casero

Marina Falcó

Marina Falcó

València

Els carrers de la ciutat de València s’han cobrat 13 vides de l’inici de l’any ençà. Xifra que es referix al terme municipal i que podria anar en augment, perquè faltaria computar les d’este mes de desembre, i les dades oficials necessiten un període de consolidació.

Entre els morts hi ha una xiqueta de 6 anys que va morir atropellada per una ambulància en ple centre de València, la jove que va morir després que un camió de repartiment l’atropellara quan es dirigia al seu treball a Campanar o un matrimoni que va perdre la vida al Palmar quan un vehicle els va envestir quan anaven a tirar el fem.

“La sinistralitat viària està en unes dades insuportables”, descrivia la portaveu de Compromís per València, Papi Robles, en compareixença davant dels mitjans al costat del regidor Giuseppe Grezzi, en la qual han denunciat que el Pla director de seguretat viària, la vigència del qual preveia els anys 2018-2023, fa dos anys que està caducat i sense expectatives que vaja a ser revisat pel Govern municipal, segons van assenyalar els membres de Compromís.

Amb la vista posada en l’objectiu d’arribar a zero víctimes, la formació valencianista continuarà reclamant un segon pla per a evitar més morts i ferits amb seqüeles greus en els carrers de València. “En estos dos anys no s’ha fet res per actualitzar el pla i no hi ha calendaris, objectius marcats a la vista, i, mentres, el drama es traduïx en 13 morts”, va insistir Grezzi.

Papi Robles y Giuseppe Grezzi durante su comparecencia de prensa

Papi Robles i Giuseppe Grezzi durant la seua compareixença de premsa / Ajuntament de València

Pressió sobre bicis i patinets

Malgrat que la mitat dels morts comptabilitzats van ser víctimes d’atropellaments i un quart van perir en accidents de moto, la pressió dels controls sobre el trànsit es realitza sobre patinets, bicicletes i carrils bici, i no sobre vehicles de motor. Esta tendència l’atribuïxen al fet que el regidor popular de Seguretat i Mobilitat, Jesús Carbonell, “ha fet de la seguretat viària una qüestió molt arbitrària i amb un clar caràcter polític i no tècnic”, van insistir.

En esta mateixa línia han recordat que, en 2024, es van fer set campanyes de control precisament en els carrils bici, i només una de control general del trànsit, mentres que no s’ha impulsat cap actuació específica contra els vehicles pesants, implicats en diversos accidents mortals i molt greus.

Per a Grezzi, les actuacions que han de dur-se a terme per a buscar l’objectiu de zero víctimes ha de “seguir una coherència i un criteri tècnic”, i, en este sentit, reclama la redacció d’un segon pla de seguretat viària i abandonar la “improvisació” de l’actual govern.

