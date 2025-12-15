Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una avaria manté milers de persones sense aigua a Sagunt

L’empresa treballa a solucionar el problema registrat en la canonada general per un corriment de terres de matinada

Treballs de reparació de l’avaria

Treballs de reparació de l’avaria / Levante-EMV

Rafa Herrero

Rafa Herrero

Sagunt

Aigües de Sagunt treballa a solucionar “com més prompte millor” la “important avaria” que manté sense subministrament d’aigua milers de persones en la capital del Camp de Morvedre. Els problemes s’han registrat en la canonada que alimenta la major part del nucli històric, així com la urbanització al nord del Palància, i poc abans de les 4 hores de la matinada de diumenge a dilluns és quan es va detectar la incidència.

Des de l’Ajuntament de Sagunt, soci majoritari de l’empresa que gestiona el cicle integral de l’aigua, lamenten “les molèsties ocasionades” i agraïxen “la compressió veïnal”, que es comença a esgotar a mesura que passen les hores i l’aigua no torna a l’aixeta de les seues cases.

Embotellada

Alguns testimoniatges relaten com este matí han hagut d’endreçar-se amb aigua embotellada i molta gent s’ha dirigit als supermercats a proveir-se’n. Alguns negocis també s’han vist afectats per no poder prestar servici als seus clients a causa de la falta de subministrament.

Des de l’empresa expliquen que “hi ha hagut una fuita grossa” en la canonada general que porta l’aigua a milers de llars, a conseqüència d’“un corriment de terres que ha fet saltar la vàlvula i la T” i també “ha buidat tota la xarxa”. Estes mateixes fonts afigen que hi ha quatre brigades treballant en diversos fronts, el principal dels quals és solucionar l’avaria.

Solucions provisionals

Estos treballs s’espera que es prolonguen “unes hores” amb l’estimació que el subministrament es normalitze cap a les 15 hores. Però, fins a eixe moment, Aigües de Sagunt busca solucions provisionals, com bombar des del depòsit del polígon Sepes “fins a on arribe”. S’estudien altres alternatives perquè les llars “puguen tindre una mica d’aigua”.

