Concert
El concert de Nadal del Senat l’oferirà la Jove Orquestra de la Generalitat
41 músics dirigits per Jaume Santonja actuaran en l’Antic Saló de Sessions de la cambra alta a Madrid
El Senat acollirà, el dijous 18 de desembre, un concert de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana amb motiu de les festes de Nadal. Este concert se celebrarà en l’Antic Saló de Sessions de la cambra alta a Madrid i n’hi haurà dos sessions: una a les 17:30 hores i una altra a les 19:00 hores.
La Jove Orquestra de la Generalitat, dirigida pel mestre Jaume Santonja i composta, en este cas, per 41 músics, interpretarà les peces Una cosa rara-Obertura, de Martín i Soler; la Simfonia núm. 1 en do major, de Beethoven; Zarabanda lejana y Villancico, de Joaquín Rodrigo; i Santa nit, de Franz Xaver Gruber, amb arranjament d’Erik Morales.
El director general de l’Institut Valencià de Cultura, Álvaro López-Jamar, ha destacat que les unitats artístiques dependents de l’IVC “es troben en un excel·lent moment i bona mostra d’això és la invitació rebuda per part del Senat, tot un orgull i una recompensa per als nostres jóvens músics, que veuen valorat el seu esforç de tot l’any”. “A més, és una ocasió única de visibilitat i repercussió per a la JOGV, que porta la marca València fins a Madrid, amb un programa dedicat als compositors valencians”, ha afegit.
La Jove Orquestra de la Generalitat
La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana depén de la direcció adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i està formada per 95 músics menors de 26 anys.
L’objectiu de la Jove Orquestra de la Generalitat és contribuir a la formació dels músics mitjançant trobades i tallers dirigits per destacats professors de cada especialitat instrumental. En el seu repertori destaca la presència de música actual i les obres de compositors valencians, a les quals ha dedicat la seua producció discogràfica.
Suscríbete para seguir leyendo