Municipios cancelan clasesSuspensión clases ValenciaAemet alerta rojaDirecto temporalEvolución tormentasTiroteo en SídneyCachorros en Navidad
Finalitza l’alerta roja per pluges en el litoral de València i s’activa la groga en la província

Aemet actualitza els avisos meteorològics este matí i la província de València passa a nivell groc; a Castelló es manté l’alerta taronja per fortes pluges

El barranc de la Saleta a Aldaia comença el dia amb normalitat després de l’alerta roja per pluges

El barranc de la Saleta a Aldaia comença el dia amb normalitat després de l'alerta roja per pluges

Redacción Levante-EMV

El Centre de Coordinació d’Emergències (CCE) ha actualitzat les seues alertes per fenòmens meteorològics i ha decretat la fi de l’alerta roja per pluges en el litoral de València. D’esta manera, la província queda en alerta groga per pluges i tempestes.

El centre de València es buida, encara que queden alguns compradors

El centre de València es buida, encara que queden alguns compradors

Eduardo Ripoll

Aemet actualitza les alertes per a hui

Tindran la mateixa alerta groga tot Castelló i Alacant, però el sud de Castelló comptarà amb alerta nivell taronja per pluges, han apuntat des del CCE.

Per a hui s’esperen a la Comunitat ruixades localment fortes o molt fortes, persistents i acompanyades de tempesta en les províncies de València i Castelló, que cessaran a partir de migdia a València i a la vesprada a Castelló, ha indicat l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). Respecte a les pluges, Aemet ha assenyalat que continuen avançant cap al nord per la província de València amb “una intensitat moderada”. A primera hora d’este matí, “la tempesta es troba en la mar, amb la qual cosa ja no plou en el sud de la província de València”. D’ací a unes hores, la banda de pluja “penetrarà en el sud de Castelló”. També “comencen a obrir-se clars a Alacant”, ha anunciat en les seues xarxes socials.

L’oratge, hui

Les temperatures mínimes baixaran de manera lleugera en l’interior i Castelló; mentres que les màximes marcaran un lleu ascens, més marcat en l’interior de València.

Hui també s’espera vent de component est moderat en el litoral, que canviarà a oest fluix al final de la jornada; i, en la resta de l’autonomia, vent fluix del nord i nord-est que canviarà a variable amb predomini de component oest.

TEMAS

