Racisme en el futbol

Fiscalia obri diligències contra el racista del sector 5 de Mestalla

La investigació partix de la denúncia presentada en octubre per un abonat, que va aportar àudios amb els insults que dies més tard van ser publicats per Levante-EMV

Batista Mendy, del Sevilla, xuta a porteria a Mestalla, davant d’Almeida i de l’àrbitre

Batista Mendy, del Sevilla, xuta a porteria a Mestalla, davant d’Almeida i de l’àrbitre / Europa Press

J.M.B.

València

La Fiscalia ha incoat diligències d’investigació després de la denúncia presentada, el mes d’octubre passat, contra un aficionat del sector 5 de l’estadi de Mestalla per presumptes insults racistes i conductes d’odi reiterades. La decisió del ministeri fiscal confirma que ha apreciat indicis suficients per a obrir un procediment formal d’investigació.

La denúncia va ser interposada per un abonat del València CF que va assegurar haver patit, durant aproximadament quinze mesos, una situació continuada de fustigació verbal en eixa zona de l’estadi. Segons l’escrit presentat, els fets no es limitarien a un episodi puntual, sinó a una conducta reiterada durant diferents partits, amb expressions xenòfobes i racistes que generaven un clima d’intimidació i deterioració de la convivència en la graderia.

Àudios presentats

Entre les proves aportades a la denúncia s’incloïen àudios en els quals s’escolten clarament els insults, alguns de caràcter racista, dirigits a jugadors i a persones d’origen estranger. Part d’eixe material va ser publicat pel diari Levante-EMV, que va donar a conéixer el contingut de les gravacions i el context en el qual es van produir els fets.

Estes diligències s’incorporaran a l’expedient que dirigix la Fiscalia, que podrà acordar noves actuacions, citar testimonis o decidir sobre l’eventual trasllat del cas a l’autoritat judicial

Després de la presentació de la denúncia, la Policia Nacional ha iniciat les actuacions corresponents i ha citat el denunciant per a prestar declaració, a qui sol·licita també les dades de possibles testimonis presencials. Estes diligències s’incorporaran a l’expedient que dirigix la Fiscalia, que podrà acordar noves actuacions, citar testimonis o decidir sobre l’eventual trasllat del cas a l’autoritat judicial.

La incoació de diligències per part de la Fiscalia no implica encara la imputació formal del denunciat ni l’obertura de juí, però sí que suposa que els fets seran analitzats dins d’un procediment reglat per a determinar si poden ser constitutius d’un delicte d’odi o un altre tipus d’infracció penal.

Thierry aguanta la posición ante Giovani Lo Celso, del Betis.

Thierry aguanta la posició davant de Giovani Lo Celso, del Betis / Kai Fórsterling / Efe

Fonts jurídiques subratllen que esta mena d’investigacions s’emmarquen en la labor de la Fiscalia de Delictes d’Odi per a previndre i perseguir conductes racistes o discriminatòries, especialment en espais públics amb gran impacte social, com els estadis de futbol.

El denunciant ha manifestat la seua disposició a col·laborar amb la investigació i a facilitar tota la informació necessària per a l’aclariment dels fets. El procediment continua ara a l’espera de la pràctica de les diligències acordades i de la decisió que adopte el ministeri fiscal en funció del resultat de la investigació.

Expulsat de manera cautelar

Cal recordar que el denunciant va comunicar tant al València CF com a la Lliga l’actitud de l’abonat denunciat el novembre de 2024. La competició va enviar una persona per a investigar els fets, i, després de diversos partits, va comunicar al denunciant que posava el cas en coneixement del València CF i de la Policia. Davant de la inacció del club i la falta de contundència de la Lliga, este soci del València CF va decidir gravar àudios per a presentar-los en la Fiscalia de Delictes d’Odi de València, com així va fer l’octubre passat.

El València CF va decidir expulsar el presumpte racista el passat 18 de novembre i aplicar la mesura cautelar a l’espera del curs judicial, que ara es confirma que continua després d’haver-se obert diligències.

