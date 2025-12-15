Normalitat en els col·legis de la Safor després d’una nit amb pluja feble
Les previsions apunten a una millora de l’oratge després d’haver deixat més de 150 litres a la Font d’en Carròs
Alguns ajuntaments van haver de tallar camins rurals que s’inunden fàcilment per precaució
Tots els municipis de la Safor han représ este dilluns l’activitat en els col·legis. Cap ajuntament va optar diumenge per suspendre classes a causa del temporal de pluja generat per la borrasca d’alt impacte Emilia, atés que, durant eixa jornada, la precipitació va anar de més a menys i durant la vesprada pràcticament no va ploure en cap lloc.
Diversos alcaldes van consultar anit amb responsables d’Emergències de la Generalitat i els pronòstics de l’Agència Estatal de Meteorologia, la qual cosa els va portar a no suspendre l’activitat docent, perquè la tendència era a eliminar les alertes per fortes pluges, especialment al comprovar que anul·lava l’avís roig. De fet, en la majoria dels municipis de comarques veïnes, eixa ha sigut la tendència. Excepte excepcions, les classes es reprenen amb normalitat a la Marina Alta i les dos comarques de la Ribera.
Amb el despertar del dia, s’ha vist que la decisió de permetre l’entrada dels escolars als col·legis i instituts ha sigut l’encertada. Si bé, durant la nit, ha continuat plovent en la comarca de la Safor, la veritat és que ho ha fet de manera molt moderada i ha cessat a primera hora del matí.
Des de les 12 d’esta nit fins ara s’han acumulat 19 litres per metre quadrat en la platja d’Oliva, el màxim de precipitació a la Safor, i 16 en l’entorn de Vilallonga. Res a veure amb els quasi 150 litres per metre quadrat que, entre la matinada i primeres hores de diumenge es van acumular a la Font d’en Carròs, a on va haver-hi alguns problemes en vivendes i es van haver de tallar alguns camins rurals per precaució. També a Gandia, durant el matí de diumenge, la Policia Local va bloquejar diversos camins que creuen barrancs o se situen en zones que s’inunden amb facilitat.
Ara bé, segons indica l’Agència Estatal de Meteorologia, la pluja tornarà a partir de demà, dimarts, i els pronòstics apunten al fet que seguirà a la Safor almenys fins dijous, però sense alertes meteorològiques, per la qual cosa no es preveu, hui dia, que es tanquen col·legis o s’adopten mesures extraordinàries més enllà d’aplicar el sentit comú si es produïx algun episodi de pluja torrencial.
Suscríbete para seguir leyendo
- L’Institut Valencià de Cultura presenta el tradicional Cant de la Sibil·la en la catedral de València
- Aemet llança una alerta taronja per pluges per al cap de setmana en l’interior sud de València
- Talen 52 arbres a la Canyada, alguns de més de mig segle de vida
- Llorca crea una direcció per a les víctimes de la dana i ascendix el “cervell” de Política Lingüística
- Empresaris i docents analitzen propostes per a modernitzar l’FP
- Camps ja exercix d’oposició interna en el PPCV i obri foc contra Llorca
- La redacció d’À Punt examina el seu director d’Informatius després de mesos de conflictes
- Els metges eleven la pressió amb una manifestació hui a València per a tancar els quatre dies de vaga